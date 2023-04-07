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貧困線提高 白卡審核趨嚴

洛杉磯訊
民眾若是近期收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料以便重新審查。（示意圖，Unsplash.com）
民眾若是近期收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料以便重新審查。（示意圖，Unsplash.com）

加州4月中旬將迎來白卡部門年度資格審查，這將是疫情以來首次全面性審查，預估有300萬加州白卡用戶不再擁有白卡資格。另一方面，受通貨膨脹影響，聯邦近期也大幅提高貧困線，為十年來最高漲幅，貧困線提高之後，很多65歲以下正在使用加州全保（Covered California）銀94或銅60計劃的保户，將不再符合現有計劃資格，而被劃入白卡範圍。

根據加州衛生保健服務部數據，目前約有1540萬人擁有白卡，為史上最多。隨著疫情褪去，白卡資格審核和各項補助金也將逐漸收緊。加州也將在未來一周後開始重啟因疫情而暫停已久的白卡審查。有關部門估計，約有300多萬人可能在這次審查後，不再符合白卡資格。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興提醒，民眾若是近期收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料以便重新審查。這些文件包括2022年報稅相關文件、收入聲明文件、家庭成員數等，收到相關信件之後切勿置之不理，否則恐怕直接被踢出白卡。對於確實是因為收入增加而不再符合白卡資格的民眾，務必在收到白卡中斷通知的60天内聯絡保險公司，或仍可透過特殊投保加入物美價廉的加州健保。

與白卡有關的消息，還包括受到通膨影響，聯邦今年大幅調高家庭年收入貧困線，整整調漲8%，為十年來最高漲幅，直接影響到大批民眾申領健保補貼的資格與金額，喪失現有的保險計劃與各類健保補助，被劃入白卡。

根據華興保險健保規劃師分析評估，加州全保銀94及銅60計畫的用戶，最容易受到影響，恐在4月就會掉入白卡範圍。例如：單身的加州報稅居民，原先以1萬9000年收入申報健保，甚至能夠以零保費拿到福利很好的銀94計劃，但貧困線調整過後，同樣的收入就會被納入白卡範疇。而四口之家申請銀94計畫的最低收入要求，也從3萬8296元漲至4萬1401元。

張國興解釋，白卡屬於公共福利，有入籍計劃的民眾要謹慎考慮，建議跟移民律師確認。此外，不少民眾已經用現有保險約好了看病手術，一旦被突然劃入白卡，這類保險變更會給看病就醫帶來很大麻煩。如果擔心這方面問題，現在還有短暫的補救機會，建議儘快聯繫自己的保險經紀合理的更新2023年預估收入至安全範圍。

民眾如果想要從白卡重回加州健保體系，則需聯繫居住所在地的白卡辦公室（查詢您居住所在郡縣公共服務部白卡業務電話：https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx），或撥打加州醫療保健服務部Department of Health Care Service白卡專缐800-541-5555來更新收入，例如收入證明、報稅表、工資單等，來證明實際收入高於白卡範圍，至於從白卡系統轉回加州全保系統，再加上重新納保，預估至少需等待一個月以上。

無論哪種情況，近期健保相關變化都格外重要。建議民眾務必留意來自白卡及加州全保或是保險公司的信件與訊息，切勿因為疏忽，導致保險無法順利使用。歡迎撥打華興保險熱線626-333-1111，或訪問www.kcal.net了解更多。

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