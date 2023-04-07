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氣溫升山雪融 春遊當心突發洪水

洛杉磯訊
氣溫上升山雪融化 春遊當心雪融突發洪水。（示意圖，Unsplash.com）
氣溫上升山雪融化 春遊當心雪融突發洪水。（示意圖，Unsplash.com）

加州連續三個月出現了數十年來最深的積雪，正面臨氣溫上升導致大量雪融，政府官員警告，尤其是北加州和中加州地區的融雪，將像千軍萬馬一樣湧入山谷和平原地區，目前正值春假，前往中加州和北加州山野地區旅行旅遊需特別小心。

氣象和水文專家警告說，目前特別令人擔憂的是杜拉瑞(Tulare)湖盆地和中央山谷，以及聖華金(San Joaquin)河以及附近支流地區，從本周開始全加州的晴朗天氣加上氣溫普遍上升，山區積雪將逐漸融化，預計未來幾天中加州和南加州的氣溫將上升到華氏75至80度，融雪可能繼續加快。

加州水資源部主任卡拉．內梅斯（Karla Nemeth）警告說，當大量積雪悄悄融化時，你可能正在河流和溪流地區旅行休閒，但河流水位可能會快速升高，水溫很快變冷，非常危險。

他舉例說，最近三個月加州出現的史無前例的降雪，很多地區積雪超過歷史的任何年份，不少加州人喜歡的滑雪勝地猛獁山，一些地區積雪超過550英寸，這些地區的雪融產生的大量洪澇，足以對附近廣大地區造成另一輪的災難。

截至本周，國家氣象局的河流預報中心顯示，中加州流經Newman、Patterson、Vernalis和Mossdale的 San Joaquin河水位仍處於洪水位以上，即水位超過河岸並對附近的居民和財產造成危害的程度。一旦積雪大量融化，河流水位將繼續上升。專家表示，準確預測積雪大融化何時會發生，非常困難。

據國家氣象局稱，預計從目前至下周初，加州中部的氣溫將比正常水平高出約五度左右。

與中加州地區，南加州雪融導致的大洪水突發危險會少一些，但氣象和水文專家也提醒同樣不能掉以輕心。洛杉磯地區的歐文斯谷（Owens Valley）泄洪槽，上月曾因為洪水衝力導致120英尺坍塌，表明洪水的力量不能低估。

加州 洪水 南加

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