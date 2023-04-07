1月勁球貳獎得主領回398萬元：買彩券那天就覺得我好運

圖為民眾購買彩券的人潮。（記者張宏／攝影）

聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）Misael Cruz今年1月30日在ARCO便利店買下Powerball（勁球 ）彩券，他出面領獎時說，當天就覺得自己特別好運，走出店門時還自問「萬一我中獎了呢？」最後真的讓他抱回398萬7249元的二獎，雖然差特別號就能拿到6億元大獎，但是他說，「這些也是一筆大錢呢」。

固定買彩券的Misael Cruz說，他當天沒由來地就覺得運氣特別好，店員還祝福他中大獎，走出店門時，他還自問，萬一中了大獎該怎辦？但是真的中獎後，他說他還是自己，不會改變幫助他人的習慣，因為這就是他會中獎的原因，因為他幫過許許多多的人，但卻從未要求回報，他是因為助人而得了這筆錢。

Misael Cruz說，398萬元並沒有改變他的本性，他還是會繼續助人，並投資 一點，而且他一樣會比價、買最便宜的東西。不過，媒體報導指出，幸好Misael Cruz是在加州 中得貳獎，因為加州規定按注分彩（pari-mutuel），其他州則將貳獎金額限制在100萬元至200萬元間。Powerball對中五碼普通號的機率是293萬分之一，對中任何一獎的機率則是24.87分之一。