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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

蔡英文離洛返台 台僑、陸僑飯店門外互嗆

記者張庭瑜／洛杉磯報導
蔡英文全程面帶微笑，與民眾握手致意。（記者張庭瑜╱攝影）
蔡英文全程面帶微笑，與民眾握手致意。（記者張庭瑜╱攝影）

中華民國總統蔡英文4月4日過境洛杉磯，在停留兩晚後於4月6日（週四）返台畫上句點。6日近中午時分，她下榻的朋那維丘酒店（Westin Bonaventure Hotel）前的台僑支持民眾，與中國的僑胞們的抗議陣營，再度搖旗吶喊，為各自堅持的理念大喊發聲。

影音來源：記者張庭瑜

上午約12時外交部長吳釗燮率先步出酒店，十分有親和力的與民眾寒暄問好，對於民眾的自拍邀請，更是開心合影。隨後蔡英文總統身著黑色西裝在約下午1時，在保安、警察的護送下走出酒店，全程2分鐘就迅速進到車內，期間與民眾微笑握手告別，未接受媒體拍照和受訪，告別完畢，便踏入專車離開酒店，出發前往機場返台。

來自台灣歡送蔡總統的支持群眾，與來自中國的抗議陣營，均在約12時就到達現場，隨後互相大喊各自口號。大陸僑胞一方大喊「台獨必敗，蔡英文滾回去」口號，台僑則以「總統萬歲」、「小英加油」等口號回應。之後台僑們更在大陸僑胞大喊台獨時，大喊「萬歲」、喊蔡英文時，回應「加油」應對，雙方互不禮讓互相吶喊，形成有趣畫面，令一些年輕一輩的台僑竟因此笑出聲來。

中華民國僑務委員楊琬柔表示，蔡總統和美國眾議院議長麥卡錫會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三把交椅會面，顯示台美關係穩如磐石，而美國國會兩黨也都期望太平洋地區的和平與穩定。雙方都非常樂見當地經濟的繁榮和社會民主自由。此前，蔡英文已與兩黨參議員在紐約低調會晤，雖然實際內容不清楚，但未來台美兩國的合作會更加緊密。

對於是否擔心中共政府會對「蔡麥會」做出更強烈的回應，楊琬柔說：「會叫的狗不會咬人。」她不擔心中共的恐嚇。

僑胞們看到蔡英文總統十分開心，紛紛擠上前希望可以與總統一同握手。（記者張庭瑜╱攝...
僑胞們看到蔡英文總統十分開心，紛紛擠上前希望可以與總統一同握手。（記者張庭瑜╱攝影）
外交部長吳釗燮與台僑開心合影。（記者張庭瑜╱攝影）
外交部長吳釗燮與台僑開心合影。（記者張庭瑜╱攝影）

在大陸僑胞的陣營中，許多人舉著「台獨只有死路一條」、「台獨必敗」、「一個中國」等標語，而台僑中也有許多人舉著「台灣獨立」，並揮舞著台灣國旗幟和中華民國國旗。

支持台灣的大陸僑民劉大聖表示，台灣是一個自由民主的國家，也是華人世界唯一自由民主的淨土。相比之下，中國共產黨佔領香港始於1949年佔領大陸，最近更是完全掌控香港及法輪功。他前來支持台灣總統，是想表達作為一個中國人的意願，希望台灣人民能夠意識到共產黨的本質和真實面貌，並且不要忘記努力捍衛自由民主。

有些反對中共政權的大陸民眾參與歡送蔡英文總統，並表態希望台灣人民看清共產黨。（記...
有些反對中共政權的大陸民眾參與歡送蔡英文總統，並表態希望台灣人民看清共產黨。（記者張庭瑜╱攝影）

不願具名的大陸僑胞則表示，據他一名不願具名的台灣僑胞朋友，他們譴責蔡英文政府試圖將中華民國台灣獨立化，並認為蔡英文是歷史罪人。此外，當天有許多人自發參加抗議活動，包括從外州和墨西哥來的人，相信不論是台灣同胞還是大陸同胞，只要有正義感都會反對蔡英文的行為。

中華會館主席李金生則說，他很高興參與當天的歡送活動，因為他支持孫中山先生倡導的自由民主的中華民國。

許多台僑為了支持歡送蔡總統的活動，從各地遠道而來，包括從亞利桑納、聖地牙哥等地駕車趕來的人。僑領如僑務委員趙韻梅、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、世華南加分會會長鄭怡薇、FAPA洛杉磯分會會長李賢群、台灣會館副董事長吳兆峯等人，也紛紛到場支持。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青（左起）、世華南加分會會長鄭怡薇一同到場歡送蔡英文。...
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青（左起）、世華南加分會會長鄭怡薇一同到場歡送蔡英文。（記者張庭瑜╱攝影）
許多民眾高舉台灣獨立旗幟表態自己的立場。（記者張庭瑜╱攝影）
許多民眾高舉台灣獨立旗幟表態自己的立場。（記者張庭瑜╱攝影）
許多僑胞與田詒鴻開心合影。（記者張庭瑜╱攝影）
許多僑胞與田詒鴻開心合影。（記者張庭瑜╱攝影）

蔡英文 中華民國 洛杉磯

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