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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

收錢參與反蔡遊行？陸僑團：愛國倒貼錢

本報記者/洛杉磯報導
中國大陸僑團除了喊口號，還唱起中國國歌和「我的中國心」等愛國歌曲。（本報記者攝影）
中國大陸僑團除了喊口號，還唱起中國國歌和「我的中國心」等愛國歌曲。（本報記者攝影）

蔡英文過境洛杉磯引發各種熱鬧事件和傳言，在網絡上傳聞中國大陸僑民抗議有每天200元的「酬勞」，也有說法是每天400元。對此，遊行主辦者鹿強表示，愛國無價，全程交通和飲食費用是僑領自掏腰包捐款3萬元所出，其他都是僑民自覺自發。他坦言，這次組織遊行難度大，一是工作日，動員有難度，一是路途遠，交通有難度。

視頻來源：本報記者

鹿強是這次中國大陸僑團遊行的組織者之一，他表示，4日現場有反華份子跑來問他領了多少錢，他又好笑又好氣，自己的資產不缺這個錢。他還聽說有人說是本來給400元，有人貪污200元，他認為這些都是一貫的手法。這次兩天的遊行所需費用都來自各個社團捐款，十分鐘就捐了3萬元。這筆錢用於租賃巴士，製作標語、橫幅和買喇叭等。4日晚很多人都沒吃晚飯，也是僑領捐款500元給大家買麵包當作晚餐。5日還會召集20輛巴士，這筆錢也是來自這裡。

上次蔡英文過境洛杉磯也是鹿強組織中國大陸僑民示威遊行，他說，和上次相比，這次組織遊行有難度，因為不是周末，很多人雖然很想來，但要上班無法來到現場。5日蔡英文前去的雷根圖書館距離比較遠，要50公里，這對很多人來說有難度。這次遊行南加本地最遠有從爾灣來，還有舊金山來的兩輛車，還有從鳳凰車包車來的僑民。

鹿強表示，還有傳言說他們僱傭了黑幫，笑稱這裡沒有黑幫，全是紅幫。大家都是風餐露宿來參與愛國遊行， 5日他和歐陽韜兩個餐廳老闆還會自掏腰包請大家吃飯。

4日晚上的遊行隊伍陣容成分複雜，反應和訴求不一。台灣的支持民眾表現相對溫和，只是拉著橫幅歡迎蔡英文；挺蔡英文的反中人士，和身穿黃衣和黃頭盔的香港民運人士反應最激烈，和反蔡英文的中國大陸僑團之間互相對嗆。反中入士現場並播放反中歌曲，甚至有人飆髒話，還差點和中國大陸僑團發生肢體衝突。香港民運人士則用英文表達立場，而中國大陸僑團除了喊口號，還唱起中國國歌和「我的中國心」等愛國歌曲。

蔡英文總統5日前往雷根圖書館，會晤眾議院議長麥卡錫。當天場外挺蔡和反蔡的人馬，雖然一開始各自喊口號，但到後來開始互相叫囂，場面數次失控，必須出動安保人員制止。

反中人士和身穿黃衣和黃頭盔的香港民運人士反應最為激烈。（本報記者／攝影）
反中人士和身穿黃衣和黃頭盔的香港民運人士反應最為激烈。（本報記者／攝影）
在酒店正門前聚集的抗議民眾多數是中國大陸的僑團。（本報記者／攝影）
在酒店正門前聚集的抗議民眾多數是中國大陸的僑團。（本報記者／攝影）

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