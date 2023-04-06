歡迎、叫囂聲中 蔡英文火速進飯店

不少中國大陸民眾也舉起歡迎蔡英文的旗幟。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 總統蔡英文 結束貝里斯訪問行後在洛杉磯時間4日晚間約7時抵洛杉磯國際機場 ，下午約9時抵達下榻酒店The Westin Bonaventure Hotel & Suites。隨後並在在支持和反對陣營的高喊中，快速進入飯店，並微笑向大眾致意。

許多海外同胞提前到場熱情歡迎，揮舞著中華民國國旗，甚至有台美小姐現身。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文29日啟程出訪中美洲友邦，4日結束訪問行程後過境洛杉磯，此站也為返台前的最後一站，除了次日與麥卡錫議長的會面成為關注點外，抵洛的行程、會唔人士更吸引不少國際媒體關注。

當晚有多名支持蔡英文台灣僑胞到場歡迎總統再次蒞臨洛杉磯。 並高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」、「歡迎總統」、「總統好」，高舉「台灣魂」、中華民國國旗等旗幟。不少香港民運人士、支持西藏獨立人士也到場舉旗應援，香港民運更身著黃衣、黃頭盔、舉著「光復香港、時代革命」旗幟。

許多客家鄉親高舉旗幟熱烈歡迎蔡英文的到來，並讚揚她具有客家「硬頸精神」。（記者張庭瑜/攝影）

而在一旁則有多名中國大陸民眾搖旗吶喊反對「反對蔡英文」、「打倒台獨」、「蔡英文賣國賊」等標語。讓現場的氣氛一度十分緊張。洛杉磯警方更是出動多名警力到現場維安，讓蔡英文車隊能順利抵達。

蔡英文到場後，身著一襲黑色西裝現身與歡迎的台僑握手致意就進入飯店，全程約兩至三分鐘，而僑務委員會委員長徐佳青、駐洛杉磯經文處處長紀欽耀等人則陪同蔡英文入飯店內。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青在歡迎中華民國總統的活動上表示，作為政治領袖，中華民國應該成為一個自由民主的國家，需要改進司法公正等方面的問題。儘管目前還存在很多問題，但可以通過選舉來表達不滿和意見，希望選舉能夠公平公正進行。作為一個民主國家，他希望繼承國父孫中山先生的自由民主博愛精神，並保持民主機制。

蔡英文充滿熱情地與僑胞互動，握手時全程面帶微笑。（記者張庭瑜/攝影）

FAPA洛杉磯分會會長李賢群表示，蔡英文在過去幾年中守住了台灣的民主，也為世界的民主發聲。台灣因不屈服於中共的壓力而贏得了國際上更高的地位。他認為這是台灣人民的勝利。作為蔡英文的後盾，他相信她會有更多收穫。李也提到了他將與蔡英文一起參加活動，次日將再與美國國會議員見面。他相信這是台灣和台灣人民共同努力的結果，才讓蔡英文受到美國的重視。

而多名台僑也到場支持，王竹青、國策顧問楊信、田詒鴻、吴玟瑞、僑務顧問蔡漢成、吳兆峯、陳芃佑、張欣珠 、陳咨耕、冉瑞宜、潘意玲、沈柏文、李賢群、越棉寮代表梁永泰、韓華代表遲景林等人， 當地藍綠陣營也聯手一同捍衛中華民國台灣的自由、民主。