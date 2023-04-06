僑宴緊張 彩排將近1個月

在僑宴開始前，許多工作人員都在緊張地進行彩排工作，確保當天僑宴沒問題。（袁璐提供）

蔡英文 十天九夜的「民主夥伴共榮之旅」於4日結束訪問行程後，在返台前最後一站過境洛杉磯 。 5日於下榻飯店舉辦僑宴。到場超過700人。

本次僑宴行程舉辦地點相當保密，許多僑胞在得知有僑宴後，為防差錯，當地僑胞、及協辦單位更是多次彩排。而參加僑胞更是等到前一週才得知具體舉辦地點。而蔡英文也於當日在雷根圖書館與麥卡錫閉門會唔後前往僑宴地點。

僑務委員袁璐表示，她非常開心本次中華民國 總統蔡英文的到來，也幫助在活動中進行彩排。袁璐指出，這次活動非常重要，所以中心接觸的工作人員已經彩排了很多次，今天也有20-30位義工參加彩排。袁璐表示，當天不僅有綠營的朋友參加，還有很多來自藍軍的義工，他們是以一個中華民國的心情來幫忙的。此次活動有71張餐桌，其中五張與總統一起用餐，其他都是當地桌次的。會場非常漂亮，右邊是六面美國國旗，左邊是六面中華民國旗，一個月前就開始彩排預演了。

僑務委員廖美華指出，這次活動非常重要。至於今天是否會有美國政要到場，她表示可能會有，但具體是誰還不得而知，因為活動行程都非常保密。而本次中華會館也熱烈歡迎總統在洛杉磯的過境，並有機會與僑胞聚會。廖美華也透露，儘管活動時間很緊湊，沒有時間與總統交談，但聽說總統會在拍照後與大家互動。她提到他們通常會在5月份去台灣訪問，那時他們將有更多機會與總統交流。當被問及對這次活動是否還有其他想法時，她表示會館成員們都非常熱情。原本只有40個人可以參加，但經過積極爭取，後來增加了10個座位，一共50個人參加了。她也感謝總統給他們這個機會與大家見面。

FAPA洛杉磯分會會長李賢群表示，他目前所在的維安組已經加強了安全措施，因為與中國的關係讓人感到不安。因此他們必須更加警惕。以前總統級的訪問通常會有三個安保單位，他們的目的不僅僅是保護平民，更是為了維護秩序。我們希望參觀者在5時30分之前進入會場，不要在外面亂動，因為現場有近七、八百人。總統預計將於晚間7點會到現場。