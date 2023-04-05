郭台銘：政治必須為經濟服務 盼台灣通過科技振興經濟

郭台銘與民眾熱情握手。（本報記者／攝影）

在南加州 玉山科技協會及世界華人工商婦女企管協會南加 州分會的共同協辦下，鴻海創辦人郭台銘 3日晚來到南加華人聚集的聖蓋博市進行科技主題演講，受到各界僑團的熱烈歡迎。郭台銘此行被認為是為2024年競選總統熱身，當晚雖講明不聊政治，但演講中涉及對台灣的看法仍讓人引起聯想。

據台北傳來消息，郭台銘4日返台後，上午在桃園諾富特機場酒店舉行記者會。他表示，將全力爭取國民黨2024總統候選人提名，也對於四年前負氣離開，向國民黨朋友致上萬分歉意，而如果最後是由新北市長侯友宜獲得提名，也會全力支持侯友宜，目標下架民進黨。

郭台鉻在聖蓋博當晚的演講中，他表示，政治必須為經濟服務，經濟的背後是科技，「科技面前不分藍綠，經濟面前不分藍綠。」他希望台灣能夠通過科技發展振興經濟，並表達了對中華民國未來的信心，稱中華民國長存，有太陽的地方就有中華民國。

當晚餐會上，有約450人參加，在來賓的等待下，晚間7時，郭台銘身著西裝，頭戴印有中華民國、美國國旗的帽子走進演講廳。一入大門，就被記者和場上民眾圍得水泄不通，大家一擁而上搶著拍照，郭台銘微笑與民眾聊天、握手、拍照。因郭台銘團隊事先告知不會回答任何政治類問題，面對記者提出的是否會參選2024年總統的問題，他微笑不作答。

郭台銘當晚主要介紹了此次美國經濟科技之行的心得。他說，就像公司選CEO一樣，國家也要選CEO，搞好經濟非常重要，就像柯林頓(Bill Clinton)說的，「笨蛋，問題在經濟！」因此他認為很有必要走一趟美國，看看美國的經濟。

郭台銘說，其實對美國經濟科技之行規劃很久，此前因各種原因未能成行，如今才得以匆匆來訪。此次行程他參訪過哈佛大學商學院和法學院、馬里蘭大學、北加州等地。他分析了美國兩大經濟帶：紐約和北加州灣區經濟帶。他展望未來，希望發展出連結日本東京、大阪、台灣和東南亞的亞洲科技廊帶。

分析美國經濟強盛的原因，他認為自由民主法制的美國將是保證美國科技業永遠青春活力的根本。在美台二代將是美國科技創新的生力軍，第二代移民一定要學中文，不能忘記中華文化。

完成演講後，郭台銘將結束八天的訪美行程，搭乘當晚飛機返回台灣。而中華民國總統蔡英文定於4日訪洛，原本傳郭台銘將在洛杉磯停留三天，將與蔡英文有兩天時間交集，不知郭台銘是否臨時改機票返台。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長鄭怡薇介紹說，很高興郭台銘董事長來南加州，南加州的僑胞都很期待見到他。而郭董事長的成功企業經驗也將傳授給世華的姐妹們。南加州玉山科技協會會長Harrison 湯也做了簡短的歡迎演講。