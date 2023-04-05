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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

麥卡錫會蔡英文 趙美心、方樹強缺席

記者丁曙／洛杉磯報導
美國眾議長麥卡錫將在雷根圖書館會見蔡英文。（Gettyimages）
美國眾議長麥卡錫將在雷根圖書館會見蔡英文。（Gettyimages）

中華民國總統蔡英文與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）確定5日在雷根總統圖書館會晤，據稱麥卡錫將率領跨黨派議員在洛杉磯與蔡英文會面。但是，南加州地區三位華裔的加州和聯邦眾議員有兩位表示不克出席，一人尚未回應本報的提問。

眾議長辦公室3日晚發出通知，麥卡錫5日將在雷根總統圖書館，主持一場跨黨派議員和蔡英文的會晤。由於此前紐約僑界歡迎蔡英文的僑宴上，具有台灣背景的華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)並未出席，其他政要也未如預期，因此，南加州地區的華裔民代是否出席頗受關注。

南加州地區有兩位華裔聯邦眾議員，分別是28選區的趙美心（Judy Chu），和具台灣背景的36選區的劉雲平（Ted Lieu）。趙美心辦公室4日上午回覆本報，趙美心眾議員將不會出席5日在雷根圖書館的活動。至於劉雲平辦公室，截至本報截稿尚未回應。

還有一位是加州49選區的州眾議員方樹強（Mike Fong）。他的辦公室回應說，感謝本報在這次重要活動想到他，但是，目前加州立法機關本周放春假，因此很遺憾，他無法出席。

趙美心的聯邦選區和方樹強的加州選區重合度很高，都以聖蓋博谷地區為主，當地有眾多的台灣移民和中國大陸移民。而且，以往這兩個華人群體都很支持兩位華裔民意代表，每次選舉，出錢出力，不遺餘力。但是，這兩個華人群體在台灣統獨議題上的立場，整體上針鋒相對，民意代表夾在中間也很為難，無論支持那一方都會得罪另一邊，或許，不支持、不反對、不表態是最穩妥的選擇。

另一個重要原因是，這次接待蔡英文的東道主是新上任的共和黨議長麥卡錫，而不是民主黨的前議長斐洛西（Nance Pelosi），趙美心和劉雲平都是堅定的民主黨人，似乎也不便去為共和黨議長捧場。

中美論壇社長張文基博士指出，台灣有兩種觀念的鬥爭，美國也是一樣。麥卡錫見蔡英文，共和黨要員可能會出席，但是民主黨人則很少人出現。美國的兩黨鬥爭是表面化的，對中國的政策也有差異，今天也要面臨一個觀念的轉變。

據眾院議長麥卡錫辦公室發出的通知，5日將有一場跨黨派眾議員記者會（Bipartisan Press Conference）。由於眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）將率跨黨派眾議員到南加，會晤蔡英文總統，預料該委員會的第二把成員、民主黨的國會眾議員Raja Krishnamoorthi也會出席。

中華民國總統蔡英文過境洛杉磯將會晤麥卡錫。（Gettyimages）
中華民國總統蔡英文過境洛杉磯將會晤麥卡錫。（Gettyimages）

眾議員 加州 蔡英文

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