麥卡錫會蔡英文 趙美心、方樹強缺席

美國眾議長麥卡錫將在雷根圖書館會見蔡英文。(Gettyimages)

中華民國總統蔡英文 與聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)確定5日在雷根總統圖書館會晤,據稱麥卡錫將率領跨黨派議員在洛杉磯與蔡英文會面。但是,南加州 地區三位華裔的加州和聯邦眾議員 有兩位表示不克出席,一人尚未回應本報的提問。

眾議長辦公室3日晚發出通知,麥卡錫5日將在雷根總統圖書館,主持一場跨黨派議員和蔡英文的會晤。由於此前紐約僑界歡迎蔡英文的僑宴上,具有台灣背景的華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)並未出席,其他政要也未如預期,因此,南加州地區的華裔民代是否出席頗受關注。

南加州地區有兩位華裔聯邦眾議員,分別是28選區的趙美心(Judy Chu),和具台灣背景的36選區的劉雲平(Ted Lieu)。趙美心辦公室4日上午回覆本報,趙美心眾議員將不會出席5日在雷根圖書館的活動。至於劉雲平辦公室,截至本報截稿尚未回應。

還有一位是加州49選區的州眾議員方樹強(Mike Fong)。他的辦公室回應說,感謝本報在這次重要活動想到他,但是,目前加州立法機關本周放春假,因此很遺憾,他無法出席。

趙美心的聯邦選區和方樹強的加州選區重合度很高,都以聖蓋博谷地區為主,當地有眾多的台灣移民和中國大陸移民。而且,以往這兩個華人群體都很支持兩位華裔民意代表,每次選舉,出錢出力,不遺餘力。但是,這兩個華人群體在台灣統獨議題上的立場,整體上針鋒相對,民意代表夾在中間也很為難,無論支持那一方都會得罪另一邊,或許,不支持、不反對、不表態是最穩妥的選擇。

另一個重要原因是,這次接待蔡英文的東道主是新上任的共和黨議長麥卡錫,而不是民主黨的前議長斐洛西(Nance Pelosi),趙美心和劉雲平都是堅定的民主黨人,似乎也不便去為共和黨議長捧場。

中美論壇社長張文基博士指出,台灣有兩種觀念的鬥爭,美國也是一樣。麥卡錫見蔡英文,共和黨要員可能會出席,但是民主黨人則很少人出現。美國的兩黨鬥爭是表面化的,對中國的政策也有差異,今天也要面臨一個觀念的轉變。