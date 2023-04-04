通膨加劇 掃墓鮮花價格不變、花束縮水

街頭鮮花攤商抱怨，通膨導致一束鮮花花枝數量縮水。（記者啟鉻／攝影 ）

隨著清明節和復活節 的到來，南加 連日來前往紀念墓園掃墓的民眾明顯增多。在墓園附近一些鮮花銷售攤商也希望趁此讓生意更好一些。不過，部分攤商表示，由於通膨加劇，與以往相比同樣價格的一束鮮花，在花枝數量上就會大大減少。

在墓園內的工作人員表示，與墓園外鮮花攤商比較，在路邊的鮮花攤價格比較便宜。比如墓園內賣的普通一束鮮花可到20元。而路邊鮮花攤類似的一束鮮花價格是十元左右，似乎更加便宜，也因此不少前來掃墓者喜歡在街路邊購買鮮花。

不過，據一位街路西裔攤商希蒙表示，他從事這項業務十餘年，為了招攬顧客，或者與同行競爭，他不敢調高鮮花出售價格，還是保持普通一束鮮花十元左右價格，但考量到通膨因素，每束鮮花的花枝數量會減少很多。所以與往年相比，一束鮮花就顯得「瘦瘦的」。這都是通膨導致，是不得已而為之。因此，有些掃墓者就會多買幾束鮮花。

希蒙說，亞裔 顧客掃墓購買鮮花，對鮮花種類、顏色很講究，比如有的顏色要以白色為主、黃色為輔，用紫色點綴，有的甚至要數一數花枝或者花朵數量。還有的甚至要增加紅色花朵。其他族裔的顧客則講究不多，只要能表達緬懷心情就可以了。