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竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
專家指出，竊賊竊取住家郵件和「洗支票」是老手法，但收益卻大。（NBC）
專家指出，竊賊竊取住家郵件和「洗支票」是老手法，但收益卻大。（NBC）

NBC電視台報導，幾十年前作案手法，「郵件盜竊」案重返民眾眼前。專家稱，新冠肺炎疫情期間，約有100萬新的詐欺者湧上街頭，他們偷竊載有失業救濟金的現金卡（debit cards，另譯借記卡），如今則是支票竊案猖獗。

提蘭姆（Jeff Tilem）在勞雷爾峽谷（Laurel Canyon）家中看電視時，他聽見郵箱被打開的聲音，透過監控攝影，他看見有人偷走他的郵件。

他說，疫情期間，他家附近郵件盜竊案可說呈「失控」狀態，該市其他居民告訴NBC I-Team調查記者稱遇過類似情況。

詐欺專家戴維斯（Justin Davis）說，一旦經濟刺激措施消失，騙子轉向其他類型詐騙。一個非常簡單的方法，就是竊取住家的支票郵件。

戴維斯說，騙子使用化學品洗掉支票（check washing）上收款人和美元金額，同時也會在網站上出售「洗過」的支票。

他指出，詐欺者試圖找到最簡單方法快速賺錢。現在很容易就能洗一張支票，存進去。

消費者對於通過「洗支票」方式，從銀行帳戶中盜取的金額，不用承擔經濟責任。但銀行可能需幾個月時間調查並退款。

銀行貿易組織「美國銀行協會」（American Bankers Association）告訴I-Team，「複雜支票詐欺案增加是一個嚴重問題。」

戴維斯估計，僅今年一年，支票詐欺就將達到240億元。

提蘭姆認為，竊取郵件應是一項聯邦犯罪，但並未強制執行。

去年秋天，地方、州和聯邦機構聯手逮捕進90人，他們在加州（包括洛杉磯縣）進行郵件盜竊和洗支票等犯罪行為。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說，該組織使用洗過的支票，竊取近500萬元。

NBC提醒消費者，停止利用郵寄支票支付帳單，改使用線上支付。若郵寄支票，請使用中性筆，如原子筆（滾珠筆）等，因膠狀墨水不能洗。若使用人行道上的郵箱，請盡可能在收件時間前投遞支票。

支票 詐欺 加州

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