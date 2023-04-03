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蛋價漲 蛋商Cal-Maine Foods獲利暴增7倍 被諷好狗運

編譯胡立宗／綜合報導
蛋價漲，蛋商獲利暴增。（路透）
蛋價漲，蛋商獲利暴增。（路透）

美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods在2023年2月底為止的會計季度中獲利大增718%。企業總裁暨執行長Sherman Miller表示，財報的結果反映了公司成員的努力，才能因應市場波動下，雞蛋價格高漲所帶來的樂觀需求，因此公司的績效反映了方方面面的最適管理。

不過此一論調卻引發洛杉磯KTLA電視台的嘲諷，獲利大增718%，代表Cal-Maine上個財年同期獲利只有3950萬元，而今卻是3億2300萬元，但是這不是因為公司管理特別秀異，或是做了什麼了不得的事，才能讓股東荷包滿滿，「單純就是好狗運」，因為獲利大增來自於不可控力，包括禽流感導致蛋雞大減。

KTLA評論繼續說到，如果加州人回想起油價動輒6元以上的日子，就不難理解為何石油公司利潤大增時，民眾卻會翻白眼的道理了，也不難理解為何會有聲音要對這類不義之財課徵利得稅了，因為油價、蛋價高漲，當然是民眾埋單，眼睜睜看著大把鈔票轉手進了別人口袋。評論說，當然市場有起有落，但是一季獲利暴增718%，「這是天塌了吧」。

Sherman Miller 說公司成員積極努力，這話當然沒錯。但KTLA拿吃角子老虎做比喻，如果機台壞了一直吐錢，而賭客繼續玩、繼續撈錢，這不代表賭客特別厲害、技高一等，而是趁火打劫。

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