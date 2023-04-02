郭台銘訪洛 兩天與蔡英文撞期
鴻海創辦人郭台銘計劃3日訪問洛杉磯，展開其為期三天訪洛科技與經濟開拓之旅。一般認為，郭台銘此行是為2024選總統暖身。郭台銘此行有兩天與４日到訪的中華民國總統蔡英文同在洛杉磯。
消息來源表示，在完成美國東岸及舊金山拜會，演講及和華府玉山科技協會及舊金山美西玉山科技協會餐敍行程後，郭台銘應南加州玉山科技協會及世界華人工商婦女企管協會南加州分會共同邀請，4月3日(星期一)出席兩會在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦的「郭台銘先生訪洛杉磯科技經濟開拓之旅分享演講會」及餐會，郭台銘將進行30分鐘的主題演講；南加玉山科技協會理事長Harrison湯也將在演講會上主講AI人工智能。
郭台銘預計到洛時間為3日（星期一），與蔡英文４日（星期二）訪洛相隔一天，因郭台銘計劃在洛三天，兩人預計有兩天交匯。兩人會不會見面？消息人士表示，應該不會刻意見面，但也不完全排除兩人可能都同時受邀參加此間的大型歡迎活動。
郭台銘此次訪美之行以科技和經濟作為主題，一再強調不談政治。但坊間認為，郭台銘此行也是為2024台灣總統大選暖身。不過坊間也有人士認為，到目前為止，國民黨的提名人名單尚未出爐，可能是郭台銘此行刻意避開總統大選議題的主要原因。
因此，3日的南加州僑社歡迎會預計有400名嘉賓，主要來自科技和經濟和商業界，也有部分社區僑領受邀參加。
據悉，郭台銘計劃下周晚些時候返回台灣，回到台灣之後還計劃前往日本，展開相同主題的科技與經濟之旅。
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