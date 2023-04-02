賞櫻勝地60棵櫻花樹遭盜砍 華翁白種18年

櫻花樹遭砍伐，斷面清晰可見。（世說新聞小組╱攝影）

位於華人聚居區羅蘭岡 的夏伯倫公園（Schabarum Regional Park），是南加 知名的賞櫻勝地；可是這些由華裔古醫師夫婦捐贈的櫻花樹，近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐，而且情況仍在惡化。

影音來源：世說新聞小組製作

夏伯倫公園占地575英畝，鬧中取靜，植被豐富，是附近居民鍾愛的後花園。公園內種植著幾百棵櫻花樹，花開時漫步在櫻花小徑上，別有一番風情。然而，近日公園內許多櫻花樹慘遭毒手，被人剪斷樹枝，盜走櫻花。夏伯倫公園支持基金會前主席呂哲夫指出，盜花現象大概從兩周前開始，100多棵櫻花樹中有近60%的櫻花樹被砍樹枝。

世說新聞團隊隨呂哲夫先生沿櫻花小徑前行，雖然已錯過櫻花盛放之時，仍能看見幾棵樹上的花瓣朵朵，可惜幾乎路過的每棵樹，都至少被砍去了一條樹枝。有些可憐的樹被砍去了所有樹枝，只剩下光禿禿的主幹，甚至有些小棵櫻花樹被竊賊整棵偷走，連根都不剩。 呂哲夫一一細數他曾經種植的櫻花樹被盜清單，並講解了他在栽培這些樹上花費的心血。（世說新聞小組╱攝影）

呂先生表示，自己幾乎每天都會來公園散步，當第一次聽說櫻花樹被砍，便開始格外留心，他遺憾地發現被砍的樹越來越多，曾經浪漫的櫻花小徑變得十分淒涼。對此，呂先生十分痛心 。栽培櫻花樹並非易事，呂先生和樱花捐赠者古醫師夫婦都在此傾注了許多心血，公園中有棵櫻花樹是呂先生和日本領館官員親手栽種，呂先生曾夢見它也被砍，醒來後立 即到公園確認，所幸安然無恙。

櫻花在南加地區比較難以栽種，因此枝條的價格較高。古醫師表示，他們捐贈的Pink Cloud品種櫻花，在羅蘭岡附近地區一根枝條就能賣到250元的價格。巨大經濟利益之下，懷疑是團夥作案，乘夜盜剪枝條後再以相對較低的價格賣到花店。為了阻止盜竊惡化，古醫師夫婦與公園管理方聯繫，在園區顯眼位置粘貼禁止剪斷櫻花枝的告示等，但似乎沒能阻止竊賊的步伐。萬般無奈之下，古醫師夫婦3月28日已向洛杉磯縣警局報案，警局也承諾會在晚8時公園關門後，派人過來巡邏。不過截至3月30日，這些舉措收效甚微。在警局開始巡邏後，仍有櫻花樹繼續被盜，而且迄今也不知道櫻花樹的偷竊者是些什麼人？ 由於櫻花樹多次遭到盜砍，公園已經掛上告示牌提醒訪客。（世說新聞小組╱攝影）

古醫師夫婦還建議公園管理方安裝監控，但需要花費3萬元，公園方經費有限，古醫師夫婦大方表示願意捐贈一半的費用，該事仍在商討過程中。古醫師夫婦還走訪附近花店，請他們不要收購低價的櫻花枝條，希望從市場上斬斷盜竊鏈條。

另據知情人士透露，購買櫻花枝條人士以亞裔居多，因此不排除是內行的亞裔團夥作案。考慮到大量櫻花樹在短時間內全被剪枝，基本排除個別人貪小便宜，盜取櫻花枝回家栽種的可能。

櫻花喜歡寒冷、潮濕，與南加州 酷熱及乾燥的氣候正好相反，因此南加州的櫻花種植面臨巨大挑戰，只有少數品種才能挺過南加州的氣候考驗，順利開花結果。 盛開的櫻花一旁就是被砍伐的清晰斷面，讓不少民眾十分惋惜。（世說新聞小組╱攝影）

目前，南加州地區只有兩個公園擁有較大規模的櫻花，其中位於羅蘭岡的夏伯倫公園，因為距離華人聚居區較近，是華人賞櫻花的首選之地。該處的櫻花由古醫師夫婦為紀念已故兒子在2005年特別捐贈並出資維護，經過近20年生長才有如今的規模。近期公園的花枝遭人惡意砍伐，導致許多途徑此處的民眾感到遺憾與不滿。 櫻花樹遭砍伐前，盛開時的景象非常壯觀，往年都吸引不少民眾前來賞櫻。（世說新聞小組╱攝影）

古醫師夫婦表示，已接到許多友人電話，稱看到櫻花被盜，感到非常遺憾。居住在羅蘭岡地區超過30年的劉先生表示，這條櫻花步道久負盛名，如今被人盜剪，看到光禿禿的樹幹，讓他感到很遺憾。竊賊為私利，破壞這麼好的公共景點，真的是非常可惡。

近期有人對夏伯倫公園的櫻花惡意砍伐，引起當地社區的憤懣。這盜伐行為威脅了櫻花的生存，也傷害了愛花人的心。除了希望竊賊能盡快被繩之以法，也呼籲知情的民眾與洛杉磯縣警局聯繫。