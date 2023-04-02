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兩歲華裔女童在自家門口被貨車撞死 家長告亞馬遜

記者楊青／洛杉磯報導
原告律師Michael Alder（中）和鄧洪（後右一）代表家屬在記者會上説明情況。左二為受害女童的母親何女士，後圖片為兩歲的受害女童。（記者楊青／攝影）
原告律師Michael Alder（中）和鄧洪（後右一）代表家屬在記者會上説明情況。左二為受害女童的母親何女士，後圖片為兩歲的受害女童。（記者楊青／攝影）

橙縣爾灣2022年發生一起兩歲華裔女童在自家門口玩耍時，被亞馬遜送貨車輾壓身亡的悲劇，她的家人本周狀告亞馬遜過失致死；但亞馬遜方否認對事故負有任何責任，並聲稱責任應歸咎於第三方。目前原告與被告拉鋸當中。

該起死亡車禍發生在2022年8月。來自中國的新移民吳先生、何女士的兩歲女兒吳佳涵（音譯Jiahan Wu）在她所居住的爾灣一處公寓社區內玩耍時，被一輛亞馬遜送貨車撞倒身亡。事故發生後，司機留在現場配合調查。

據原告律師鄧洪介紹，車禍發生時，兩歲的jiahan吳正在和媽媽、十歲的哥哥一起到車庫裡面拿東西，小女孩被一輛亞馬遜送貨車撞倒。當時開車的18歲司機邊開車邊打電話，儀表盤上放著包裹，擋住了他的視線，所以車禍發生後他還不知道，導致女孩被前、後輪輾壓，當場身亡。媽媽和十歲的哥哥目睹慘劇發生。

原告律師鄧洪（右二）和Michael Alder（右一）代表家屬在記者會上説明情...
原告律師鄧洪（右二）和Michael Alder（右一）代表家屬在記者會上説明情況。左二為受害女童的母親何女士。（記者楊青／攝影）

此案聯合律師Michael Alder表示，當受害人家屬向亞馬遜提起訴訟追究責任時，亞馬遜卻拒絕對死亡車禍負責，稱那輛車不是他們的。他說，肇事司機身穿亞馬遜公司制服，送貨車有亞馬遜標誌，車上裝的是亞馬遜的貨物，亞馬遜公司居然拒絕承擔責任。

Michael Alder說，正是此案的訴訟讓他們了解到一個令人震驚的事實，亞馬遜送貨是委託第三方公司，這樣就可以通過第三方獨立承包商來節省福利，節省不用繳納工資稅的費用。更重要的不僅僅是節省費用，也會逃避責任。

他表示，亞馬遜可能會在洛杉磯雇用數十家甚至數百家公司，作為第三方獨立承包商來運送他們的貨物。民眾購買亞馬遜商品後，亞馬遜承諾全權負責運輸，會用亞馬遜的廂型車送貨給消費者。但事實上，送貨員並非亞馬遜的員工，也沒有任何資產可以保護消費者。如果這些送貨員出了差錯，亞馬遜推得一乾二净，這正是亞馬遜拒絕承擔責任的原因，但這是令人憎惡的行為。他表示，目前亞馬遜拒絕在沒有保密協議的情況下，交出車禍的行車記錄儀視頻或任何進一步的信息。

根據21頁的控訴書，原告向法庭對亞馬遜公司提出五項指控，包括過失致死；疏忽雇用、培訓、監督；過失委託；精神和情緒傷害；經營場所責任疏忽。亞馬遜發言人表示，對受害家庭失去孩子表示哀悼，但公司一般不對正在進行的訴訟發表評論。

肇事車輛。（家屬提供）
肇事車輛。（家屬提供）

鄧洪表示，此案中的送貨公司沒有足夠的保險來賠償，亞馬遜公司的做法則是欺騙消費者，他呼籲亞馬遜承擔起其應承擔的法律責任，不要讓類似悲劇再次發生。

受害孩童的母親何女士在31日的記者會上泣不成聲，說至今幾乎每天都被噩夢纏繞，孩子的父親同樣承受巨大悲慟。據瞭解，這對夫婦移民美國六年，有四個小孩，遇難的是他們最小的孩子，也是這家人最為疼愛的孩子。吳先生平常開卡車提供家用，何女士在家照顧孩子。

本期車禍案件2022年12月提交橙縣地檢署，檢察官辦公室表示此案仍在進一步調查當中。

橙縣爾灣2022年發生一起兩歲華裔女童在自家門口玩耍時被亞馬遜送貨車輾壓身亡悲劇...
橙縣爾灣2022年發生一起兩歲華裔女童在自家門口玩耍時被亞馬遜送貨車輾壓身亡悲劇，事故發生後來，社區民眾紛紛送來鮮花和蠟燭，哀悼在車禍中喪生的幼小生命。（受害者家人提供）

亞馬遜 車禍 橙縣

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