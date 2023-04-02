兩歲華裔女童在自家門口被貨車撞死 家長告亞馬遜

原告律師Michael Alder（中）和鄧洪（後右一）代表家屬在記者會上説明情況。左二為受害女童的母親何女士，後圖片為兩歲的受害女童。（記者楊青／攝影）

橙縣 爾灣2022年發生一起兩歲華裔女童在自家門口玩耍時，被亞馬遜 送貨車輾壓身亡的悲劇，她的家人本周狀告亞馬遜過失致死；但亞馬遜方否認對事故負有任何責任，並聲稱責任應歸咎於第三方。目前原告與被告拉鋸當中。

該起死亡車禍 發生在2022年8月。來自中國的新移民吳先生、何女士的兩歲女兒吳佳涵（音譯Jiahan Wu）在她所居住的爾灣一處公寓社區內玩耍時，被一輛亞馬遜送貨車撞倒身亡。事故發生後，司機留在現場配合調查。

據原告律師鄧洪介紹，車禍發生時，兩歲的jiahan吳正在和媽媽、十歲的哥哥一起到車庫裡面拿東西，小女孩被一輛亞馬遜送貨車撞倒。當時開車的18歲司機邊開車邊打電話，儀表盤上放著包裹，擋住了他的視線，所以車禍發生後他還不知道，導致女孩被前、後輪輾壓，當場身亡。媽媽和十歲的哥哥目睹慘劇發生。 原告律師鄧洪（右二）和Michael Alder（右一）代表家屬在記者會上説明情況。左二為受害女童的母親何女士。（記者楊青／攝影）

此案聯合律師Michael Alder表示，當受害人家屬向亞馬遜提起訴訟追究責任時，亞馬遜卻拒絕對死亡車禍負責，稱那輛車不是他們的。他說，肇事司機身穿亞馬遜公司制服，送貨車有亞馬遜標誌，車上裝的是亞馬遜的貨物，亞馬遜公司居然拒絕承擔責任。

Michael Alder說，正是此案的訴訟讓他們了解到一個令人震驚的事實，亞馬遜送貨是委託第三方公司，這樣就可以通過第三方獨立承包商來節省福利，節省不用繳納工資稅的費用。更重要的不僅僅是節省費用，也會逃避責任。

他表示，亞馬遜可能會在洛杉磯雇用數十家甚至數百家公司，作為第三方獨立承包商來運送他們的貨物。民眾購買亞馬遜商品後，亞馬遜承諾全權負責運輸，會用亞馬遜的廂型車送貨給消費者。但事實上，送貨員並非亞馬遜的員工，也沒有任何資產可以保護消費者。如果這些送貨員出了差錯，亞馬遜推得一乾二净，這正是亞馬遜拒絕承擔責任的原因，但這是令人憎惡的行為。他表示，目前亞馬遜拒絕在沒有保密協議的情況下，交出車禍的行車記錄儀視頻或任何進一步的信息。

根據21頁的控訴書，原告向法庭對亞馬遜公司提出五項指控，包括過失致死；疏忽雇用、培訓、監督；過失委託；精神和情緒傷害；經營場所責任疏忽。亞馬遜發言人表示，對受害家庭失去孩子表示哀悼，但公司一般不對正在進行的訴訟發表評論。 肇事車輛。（家屬提供）

鄧洪表示，此案中的送貨公司沒有足夠的保險來賠償，亞馬遜公司的做法則是欺騙消費者，他呼籲亞馬遜承擔起其應承擔的法律責任，不要讓類似悲劇再次發生。

受害孩童的母親何女士在31日的記者會上泣不成聲，說至今幾乎每天都被噩夢纏繞，孩子的父親同樣承受巨大悲慟。據瞭解，這對夫婦移民美國六年，有四個小孩，遇難的是他們最小的孩子，也是這家人最為疼愛的孩子。吳先生平常開卡車提供家用，何女士在家照顧孩子。

本期車禍案件2022年12月提交橙縣地檢署，檢察官辦公室表示此案仍在進一步調查當中。