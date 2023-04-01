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洛杉磯2公路爆槍案 10號、405號急封閉 交通癱瘓

記者楊青／綜合報導
被通緝贓車遭警車追緝引槍戰，10號公路聖蓋博谷路段仍在關閉中。(KTLA)
被通緝贓車遭警車追緝引槍戰，10號公路聖蓋博谷路段仍在關閉中。(KTLA)

洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中加州公路巡警在405高速公路霍桑（Hawthorne）段向一名嫌疑人開槍，導致附近地區公路關閉八小時；10號公路蒙特利公園段上午10時10分左右也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉；截至當晚7時半許10號公路City Terrace路段仍然封閉。

10號高速路因槍擊案，從白天至傍晚部分路段封路已近十小時，洛縣警局(LASD)公關表示，還不知道何時啟封開放。

加州公路巡警持續發布10號交通警示，提醒民眾和車輛盡量避開該路段。截至傍晚，該高速公路的兩個方向仍然關閉，從洛杉磯市中心、東洛杉磯和通往聖蓋博谷的主要交通中斷，周邊交通也嚴重堵車。

第二起事件發生在31日上午，追車從長堤710高速公路開始直至10號高速公路，警察在蒙特利公園市與東洛杉磯之間的高速公路上開槍擊斃一名嫌疑人，這名嫌疑人當時從車裡跳出來在高速公路逃跑。

現場視頻顯示，蒙特利公園警察局的三輛警車停在高速公路上一輛白色寶馬車後方，駕駛座的車門開著，附近的高速公路坡道上有一具被床單覆蓋的屍體。在屍體附近的地上可以看到一把槍。

據現場報導，據稱攜帶武器的嫌疑人從寶馬車裡跳出來，跑過高速公路，導致附近匝道上發生警察槍擊事件。槍擊事件的具體情況以及之前的追捕尚不清楚，也不知道高速公路會關閉多久。

在10號高速公路槍擊事件之前，405號公路也因爲30日晚槍擊事件以及火災報告，導致高速公路關閉八小時，交通受阻至星期五上午。

加州公路巡警局在一份聲明中說，警方在高速公路路堤沿線的一個無家可歸者營地發現了火災。當警員現場調查火災原因時，一名好鬥男子接近他，導致警員開槍。但警員立即為嫌疑人提供醫療救助，直到洛杉磯縣消防局的護理人員接手。據衛生防護中心報導，受傷男子被送往醫院接受治療，目前沒有生命危險。警員沒有受傷。

10號公路蒙特利公園與東洛杉磯段因槍擊案，31日從上午全線關閉，導致洛杉磯地區南北交通樞紐長達數小時的交通中斷。洛杉磯縣警察局31日下午發布公告對槍擊案進行說明。

洛縣警局的通告表示，31日（星期五）上午10點10分左右，蒙特利公園警員發現了當天上午早些時候洛杉磯縣警察局報告的一輛因搶劫而通緝的車輛。當嫌疑車輛從大西洋大道向北行駛接近10號高速公路時，警察試圖對車輛進行交通攔截，但嫌疑車輛負隅頑抗，繼續在大西洋大道轉上10號高速公路往西行駛，在靠近中央分隔線的車道路肩處故障。

嫌疑人隨後下車並徒步穿過10號公路向南逃躥，警員步行跟踪嫌犯，嫌疑人拿出槍，警官先開槍，嫌犯當場被宣布死亡。現場發現了一支槍，有一名警員在追逐中受了輕傷。

目前本案仍在進一步調查取證當中，10號高速公路的東向和西向車道仍將保持關閉，直至另行通知，

警方呼籲任何了解此一案件信息的民眾撥打323-890-5500聯繫洛杉磯縣警長局兇殺案調查組，匿名提供信息可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電“Crime Stoppers”，或使用網站 http://lacrimestoppers.org

大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公...
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重堵塞。(SKY5)
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公...
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重回堵。(SKY5)

洛杉磯 槍擊 警察

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