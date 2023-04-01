洛縣解除新冠緊急狀態 民眾進出醫院可免戴口罩

洛杉磯縣31日解除警急狀態，但仍要求在患者區域工作的醫護人員佩戴口罩，訪客和患者可以自由選擇。（圖片來源：加州公共衛生廳）

洛杉磯 縣（LA County）因新冠疫情發布的緊急狀態 在3月31日結束，同時該縣也迎來2021年Delta病毒爆發以來確診率的最低紀錄。

在解除警戒後洛縣將專注於預防新冠傳播和與新冠共同生活的方向進步。縣營運的PRC檢測 中心將關閉，因為據聯邦衛生服務部 (Department of Health Services) 數據顯示，現場檢測的需求已下降94%。但是，醫院和藥局還是會提供檢測和施打疫苗的服務。另外，居民仍可以在社區圖書館和特定地點領取快篩盒。

雖然白卡提供的醫療服務並不會同時在31日停止，但是聯邦衛生部將重新審核個人訊息，以確保是否能然有資格享有保險。衛生服務部發言人表示，在未來2個月內，將重審現在白卡持有人的資格，請受益人填寫通過郵件收到的表格並盡快寄回，這樣才確保獲得醫療保險。

與其他地區相比，洛杉磯縣解除緊急狀況的時間整整晚了一個月。洛杉磯縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛杉磯是整個加州被疫情影響最嚴重的地區之一，目前該局將繼續控制新冠病毒的傳播，但居民不再需要受到緊急狀態的限制。

4月1日加州將取消在民眾在醫療機構中佩戴口罩的要求，但洛縣會要求在患者區工作的醫護人員繼續佩戴口罩，但訪客和患者可以自由選擇。

緊急狀態解除了，只代表最嚴重的時期已經過去，但呼籲民眾仍要採取必要的預防措施，才能有效避免感染。