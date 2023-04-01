賄賂南加大 為兒安排職位 洛市人權議員遭陪審團認定有罪

雷利－湯瑪斯2008年宣誓就任洛縣縣政委員的檔案照。（本報資料照片）

已經停職17個月的洛杉磯 市議員雷利-湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）30日由聯邦大陪審團認定有罪，處分訂於8月14日宣布，雖然委任律師已經表態將會上訴，但此一決定已然重傷雷利-湯瑪斯的名譽與政治地位。

過去30年來一直是洛杉磯政壇要角的雷利－湯瑪斯，曾經以民權與種族代言人著稱，但他為了兒子退職後進入南加大 一事，竟與社工學院院長弗林（Marilyn Flynn）勾串，涉及19項罪名。陪審團最後判定七項罪名成立，包括合謀、賄賂、郵件背信（honest services mail fraud）與四項匯款背信（honest services wire fraud）。

宣判當時，雷利-湯瑪斯一言不發，與之前接受審判時的沉默態度相去不遠，事後也未接受媒體訪問。不過，疑似與本案有瓜葛的洛市市長貝斯（Karen Bass）表示，雷利-湯瑪斯的定罪是洛杉磯悲傷的一天，而這也是她個人的感觸，畢竟雷利-湯瑪斯曾經是對市政助益良多的政治領袖。

陪審團團長Kirsi Kilpelainen指出，成員對於雷利-湯瑪斯的不當行為是否涉及刑責意見不一，經過五天的討論後，雷利-湯瑪斯要求弗林代匯10萬元至兒子基金會成為判定關鍵，「這項行為明顯背信，也涉及隱匿犯行」。洛杉磯時報認為，雷利-湯瑪斯的判決除了是洛杉磯聯邦檢察官的集體勝利，也是聯調局（FBI）幹員阿德金斯（Brian Adkins）的勝利，因為後者在審判過程中力抗辯方反撲。

整起案件的概要如下，雷利-湯瑪斯的兒子原為州議會議員，以健康理由退職後，雷利-湯瑪斯希望幫他在南加大找個位置，因此與前院長弗林串聯。弗林當時甚至在電郵中表明，其子當然可以來南加大，而且領到全額獎學金，「因為（時任聯邦眾議員 的）貝斯就是這樣」。不過貝斯從未被起訴；弗林在認罪後，訂於9月判刑。