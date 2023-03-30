華人媽媽誤信闊婦 換匯被騙10萬 還被威脅若曝光這下場

Shirley表示，H經常會在微信群裡發布換匯渠道，剛開始小額換匯時也很迅速。（受訪者提供）

私人換匯被騙的案件在華人 圈早已屢見不鮮，而這些騙局陷阱的「更新迭代」卻從未停止。近日，多位華人媽媽表示被騙，騙子通過社交媒體及舉辦派對等方式打造「富家太太」的形象，並藉助華人媽媽之間的微信 交流群內互動博取信任後行騙。

華人Shirley是受害者之一，她在換匯時被騙走了10萬元。Shirley說，她來洛杉磯的時間不長，好不容易安頓下來，就想結識一些華人媽媽彼此交流育兒經，或可以結伴出行帶孩子玩耍。於是，她通過微信群認識了一位華人媽媽H。H時常會通過社交媒體帳號或是微信群分享自己和小朋友的照片，也會常常提起自己的老公，一切看起來都再平常不過。

Shirley表示，H一直以來會有意無意地「透露」家境優渥，海外資產雄厚、曾經請過多少任保母等等。她們見面時，H甚至還開著一輛價值近40萬元的勞斯萊斯庫里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轎車，家裡也非常豪華。隨著大家經常見面，加上H建立自己「有錢又熱心」的形象，也就獲取了大家信任。後來在媽媽們的交流群中，H也經常會發一些提供換匯的渠道，也有一些華人媽媽會聯繫H換匯。

後來，當有一次Shirley需要10萬元的大額換匯時，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把對應的人民幣打入了對方的「支付寶」帳戶，而H則給了Shirley一張支票 。Shirley說，「我當時也沒多想，領著支票就存入銀行，好像也沒有任何問題。」

沒想到，兩周後，Shirley突然接到銀行通知她支票跳票了。Shirley趕忙去聯繫H，H則表示完全不知道發生了什麼，需要Shirley去聯繫她的「老公」，而這位H的「老公」則以「我很忙」應付Shirley的質問，並說「我根本不差你那點錢」。之後，這對「H夫婦」就再也無法聯繫上，徹底從Shirley的世界消失了。

Shirley說：「後來我用了其他辦法聯繫到對方，他們卻說就算我告他們也沒有用，因為他們的身分信息全是假的，名下也沒有財產，帳戶也沒有錢。更可怕的事，H還威脅我說，如果我把這件事情曝光，會有人找我算帳。」

由於證據有限，並且私人換匯本身就存在一定法律風險。被騙後無助的Shirley決定在社交媒體上分享這段經歷，將遭遇公開出去後，Shirley才發現，被H詐騙的華人媽媽遠不止自己一人，手法都很相似。

更令人想不到的是，騙子竟然僱用了大量網絡「水軍」（通常指在互聯網上通過批量註冊虛假帳號，使用各種手段製造虛假信息和事件，從而影響網絡輿論和聲音的群體），在Shirley曝光騙子的帖子下對她留言攻擊，這些「水軍」的帳號註冊地址全部來自中國遼寧，每天晚上定時就會來帖子下面留言。再到後來，Shirley的社交媒體帳號在26日被平台封禁，理由是有人舉報她「傳播不當信息」。

經記者調查發現，H平時依靠在社交媒體上「經營」自己的帳號，定期發布新的內容。在H的社交媒體帳號中，平日裡發布出來的照片多為自己和小朋友的合影、購買的奢侈品、出門旅遊、舉辦各類親子派對等照片。通過打造自己的形象，獲得華人媽媽們的信任，並邀請她們加入自己創建的多個與育兒和保母有關的群，之後再在微信群裡不斷「發掘」和添加新的「獵物」。