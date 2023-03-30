南加內陸人口25年內將增逾20% 華人看好前景

亞裔居民喜歡的傳統節慶活動，內陸城市參加人數愈來愈多，且族裔多元化。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸發展一直是人們關心的話題。最近，加州 財政廳發布報告，預測內陸帝國(Inland Empire)在未來的25年間，將增加超過20%的人口。久居內陸的華裔人士表示，目睹當地人口日益增多，族裔多元化，而且隨著就業 穩定、生活居住環境完善，在正常發展情況下，未來25年，南加內陸將生機勃勃，充滿繁榮景象。

內陸帝國現有居民人口逾472萬3200人。據加州財政廳預測，截至2048年，內陸帝國河濱縣(Riverside County)和聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)預計會至569萬2922人。南加州千禧一代(millennials)和Z世代(Generation Z)在這裡安家落戶持續成長。在這個時期內，河濱縣人口將是300萬人，而2022年是250萬人。聖伯納汀諾縣從現在的220萬人增加至260萬人。

吸引知識、零售和醫保業進駐

加州政府協會(SCAG)執行主管阿基塞(Kome Ajise)表示，不曉得是否會受到來自洛杉磯影響。內陸帝國將是活躍的地方，因為當地人口增加，而且具有強勁的購買力。他說，內陸發展將大大吸引知識產業和零售業，更多的是醫療保健和生物醫學方面的工作。SCAG預測，至2048年，內陸地區的發展速度是南加其他地區的大約兩倍，主要是因為與其他地區相比，內陸在創造更多住房及就業機會方面，更加具有優勢。

住房、就業機會多 族裔多元

談起內陸人口變化及發展，久居內陸的華裔人士耳聞目睹更具有說服力。河濱資深地產專家周克蕙表示，從河濱市舉辦年度農曆新年嘉年華及東谷市舉辦傳統元宵節活動就可以看到，參加人數愈來愈多，而且族裔多元化。近年來，內陸地區住房建案增多，設施完善，而且隨著物流倉儲中心成立，吸引更多人到這裡工作。內陸住房價格較比洛杉磯、橙縣等地較低，而且設施完善，也吸引更多人進駐。

同時商業經濟圈日益完善。比如奇諾(Chino)-東谷(Eastvale)-安大略(Ontario)經濟圈，在建的奇諾市TownCenter at Preserve，東谷市的Downtown，安大略的Ontario Ranch呈現一片生機勃勃，還有華資超市、餐飲開業，也會讓更多亞裔居民享受這裡的居住生活環境。相信未來這裡會是另一個「爾灣」，甚至發展得更好。

內陸帝國經濟夥伴關係協會(IEEP)主席格拉尼洛(Paul Granillo)表示，要讓內陸地區在2048年發展成為令人們感到有吸引力的地方和居住地，必須在未來25年間完成一個任務清單。這裡將來是一個人口超過500萬人的地方，人們之所以喜歡這裡，是因為當地城市可以提供在南加州生活及參與生活的能力。

居住奇諾市近40年的台僑邱啟宜說，他剛乘坐華航班機從台灣返回，抵達內陸安大略國際機場，看到飛機乘客都是滿滿的，有華裔、菲律賓裔及越南裔，還有其他族裔。他相信未來幾年內陸帝國會呈現一片繁榮，生機勃勃，原因包括：當地物流貿易興旺，各地人士聚集，商業購物生活設施日益完善，適合亞裔居民的商家餐飲逐漸增加。