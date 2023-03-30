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華男善用科技 手表定位抓到賊

記者劉子為、朱敏梓、張庭瑜／洛杉磯報導
于先生利用自己的蘋果手表追蹤到手機定位。(于先生提供）
于先生利用自己的蘋果手表追蹤到手機定位。(于先生提供）

面對日漸增多的盜竊案，華人社區人心惶惶卻好似束手無策。而居住在洛杉磯的華人于先生，在放在車上的手機遭到偷竊後，使用「祕密武器」蘋果手表追蹤手機定位，不僅找回了丟失的物品，還幫助警察抓獲了竊賊團伙，成功收繳滿車的贓物。

視頻來源：世說新聞製作團隊

3月9日下午，華人于先生駕駛愛車特斯拉到羅蘭岡（Rowland Heights）附近的日本超市Nijiya購物。因為下車時忘記鎖門，竊賊趁虛而入偷走了他放在車裡的手機，手機背面還有他的一張儲蓄卡、一張信用卡和駕照。當于先生發現手機失竊後，他馬上聯繫超市老闆調監控錄像，發現竊賊是一名駕駛銀色豐田（Toyota）汽車的西裔男子。

竊賊窩酒店 車也是偷的

因為怪自己沒鎖車，于先生並未立即報警，回到家後迅速掛失銀行卡，發現竊賊已用信用卡消費近700元。這時候他急中生智，突然想到自己的蘋果手表（Apple Watch）可以追蹤手機定位，決定自己找找看。根據手表顯示，竊賊在聖迪瑪斯（San Dimas）的Best Western酒店附近活動。于先生隨後駕車前往該酒店，在停車場認出了作案車輛，疑似竊賊同伙的一女子正坐在副駕。于先生立即報警，30分鐘通話後，大約有七、八輛警車趕到現場。

華人于先生在放車上的手機被偷後，使用蘋果手表追蹤手機定位，找回了失物，還幫助警察...
華人于先生在放車上的手機被偷後，使用蘋果手表追蹤手機定位，找回了失物，還幫助警察破案。(于先生提供）

警察調查後發現豐田汽車也是偷來的，被換了假車牌。不過車裡並沒有人，警察無法進酒店搜查。這時，一男一女從酒店側門走出，于先生立即認出竊賊，警察隨即銬住二名嫌疑人。嫌犯被抓捕後，被偷豐田車的主人也趕到現場，表示自己昨晚有鎖車，但無奈還是被偷。車主打開車後，警察從車內找到不少贓物，包括手機、iPad平板電腦和書包等，以及于先生丟失的手機。

失而復得的于先生感到非常開心，也很激動能協助警察破案。他在社媒發文表示，華人區的朋友可以去聖迪瑪斯警局認領失物，並告誡大家一定要鎖車。

竊賊偷走的車輛上還有許多贓物。(于先生提供）
竊賊偷走的車輛上還有許多贓物。(于先生提供）

利用科技找回失物的例子不勝枚舉，近日在南加內陸地區（San Bernardino）就有兩起利用科技找回失物的案例。其中一起案例是，有一名竊賊被逮捕，因為被盜的背包中裝有含GPS功能的耳機，警方利用耳機定位成功抓住嫌疑人。另一起案例是，一隻名叫Seamus的澳大利亞牧羊犬，由於連日降雨，被水流沖走。主人立即報警，消防員趕到現場救援。最後因狗狗身上戴有身分標籤和蘋果的AirTag追蹤裝置，也很快被找回。

科技產品雙刃劍 須防隱患

高科技產品雖便捷有效，同時也存在著隱患，可能被不法分子利用。例如蘋果的藍牙追蹤裝置AirTag，雖能幫助人們「找失物」，卻也會被歹徒利用在跟蹤和偷車的作案中。此前纽约一位華人意外在車底發現陌生人的AirTag，如若不是被手機探測到，她可能根本無法發現。這枚AirTag記錄了她的車經過的所有路徑，令她驚慌失措，立即拆掉AirTag的電池，然後報警。

此外，兩名女性最近對蘋果公司提起集體訴訟，指控AirTag缺乏防跟踪的保護措施。 一名女性發現她的前男友在她的車上安放了一個AirTag，另一名女性則在孩子背包裡發現多個AirTag，她懷疑這些是前配偶放置的。

科技是把雙刃劍，是用之造福社會還是助長犯罪，全看人類如何運用和監管科技。

手機 警察 華人

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