買票變夢魘 歌迷洛城告Ticketmaster

泰勒絲歌迷們聚集在洛杉磯市中心的聯邦法庭外。（CBS NEWS）

美國流行天后歌手泰勒絲(Taylor Swift)的歌迷們，3月27日早上，聚集在洛杉磯 市中心的聯邦法庭外，就「集體訴訟票務網站Ticketmaster」聽證會舉行集會。

此前在2022年11月15日，泰勒絲全美巡演The Eras Tour開售預售票，歌迷們可以說是經歷了惡夢般的搶票過程，當天Ticketmaster網站吸引了350萬歌迷註冊，網站被高峰流量搞到一度當機。

眼看著買票計劃泡湯，許多歌迷卻發現，自己沒有搶到票就算了，為了去看演唱會，還只能去第三方網站支付1250-4000元的價格買二手黃牛票。顯然，不少黃牛黨們從Ticketmaster拿到了門票轉賣牟利。而Ticketmaster同樣可以從二級市場票務轉售中獲得提成。

因此，歌迷們指責Ticketmaster的母公司LiveNation的「反競爭行為」，一怒之下集體將其告上法庭，聲稱他們違反消費者保護法和反壟斷法。

從佛羅里達州 (Florida)趕來參加集會的Laura Watson，分享了她在試圖買票時遇到的挫敗感，她表示「這是一場災難。 這從來都不容易。」

來自達拉斯(Dallas)的律師Griffin McMillin表示，他開始通過在社交媒體上發帖來衡量對集體訴訟的興趣，結果從幾個原告滾雪球般增加到數百個。他說，「(有些)想要演唱會門票的人無法獲得，他們將它們賣給甚至不知道是拿走了演唱會門票的人，但是Ticketmaster卻不在乎。 Ticketmaster 最糟糕的是他們不在乎普通人。 所有這些普通人，只要有機會，都應該挺身而出。」

目前原告想多了解票務公司如何處理重大發行時遇到的問題，原告的首席律師 John Genga 解釋說：「我們對訪問 Ticketmaster 的計算機系統非常感興趣，而 Ticketmaster 拒絕交出這些信息，今天是我們將舉行的首批聽證會之一，我們只是要了解很多關於法院認為這個案子會如何進行的信息。」

事實上，這並不是 Ticketmaster 的唯一麻煩。就在上週，該公司因加拿大 饒舌歌手德瑞克（Drake）即將開始的 It's All a Blur 巡演門票價格，而遭到德瑞克粉絲的集體訴訟。