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華人示警 近日超市扒手橫行 得手後立馬刷卡

記者邵敏／洛杉磯報導
兩名嫌犯被指控3月15日在西湖村的好市多盜竊錢包。（圖：LAPD提供）
兩名嫌犯被指控3月15日在西湖村的好市多盜竊錢包。（圖：LAPD提供）

南加洛杉磯縣亞凱迪亞市(Arcadia)的Ralphs超市，日前發生居民在店內購物時錢包被偷，嫌犯得手後立即去附近消費刷信用卡。警方表示，此類案件最近一段時間頻繁發生，很多被害人的錢包失竊後，信用卡很快就被盜刷，案件受害人以老年人為主。

案發在亞市山麓大道(Foothill Blvd)的Ralphs超市內， 一名居民表示，80歲的母親日前在店內被三名戴著口罩的人扒竊，犯罪集團分工合作，一邊分散被害人的注意力，一邊順手偷走她的手機和錢包。案發後，警方到達現場，超市監控視頻記錄了犯罪過程。

根據被害人的陳述，案發20分鐘後，嫌犯在附近的西拉瑪德瑞市(Sierra Madre)試圖使用其信用卡，但因被害人馬上致電信用卡公司註銷停用，嫌犯並未得手。被害人以自身經歷提醒其他消費者，購物時應經常環顧四周，時刻警惕可疑人員試圖分散自己的注意力，錢包一定要放在觸手可及的地方。

超市、商場被偷錢包的案件，最近一段時間時有發生，不少華人也指出有同樣經歷。洛杉磯縣警察局(LASD)日前發布一張涉嫌盜竊集團的照片，這些人被指控在西湖村(Westlake Village)的好市多(Costco)盜竊錢包。當局表示，南加地區超市近來的系列盜竊案，可能與來自南美洲的有組織犯罪集團有關，但亞市Ralphs超市的盜竊案目前尚未證實是否也與這個集團有關。

LASD在新聞稿中指出，西湖村好市多的盜竊案發生在3月15日下午6時左右，案發時一名小偷故意撞到被害人以分散她的注意力，而另一名小偷則迅速偷走錢包。被害人Christel Pascucci回憶說，當時錢包就放在購物車中，自己正在看過道上的一些化妝品，突然間就被撞了，而當她轉身時，另外一個人就在她身後低著頭跑。

警方指出，兩名嫌犯得手後隨後直奔附近的Target超市，距離案發的好市多只有約30秒的行程。監控視頻捕捉到嫌犯抓起禮品卡，並試圖用被害人的信用卡，購買七張價值1000元的禮品卡，但交易遭到拒絕。

洛縣警局Angela Lopez是此案的偵探，她指出嫌疑人是來自智利或哥倫比亞的南美盜竊集團，主要作案目標是在超市、雜貨店購物的老年人。 Lopez說：「類似盜竊案件現在無處不在，整個南加州都在發生。」她建議消費者要確保隨身包拉上拉鍊，並背在身上。

關於是否能抓捕犯罪集團，以及他們面臨的指控， Lopez表示，取決於被盜物品以及信用卡交易的數量。因為根據加州法律，盜竊本身是輕罪，但每次刷被盜的信用卡，即使交易被拒絕，都是身分盜用重罪。

亞凱迪亞市Ralphs超市，居民在店內購物時被偷錢包。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市Ralphs超市，居民在店內購物時被偷錢包。（記者邵敏／攝影）
犯罪集團分工合作，有人分散被害人注意力，有人順手偷走錢包。（記者邵敏／攝影）
犯罪集團分工合作，有人分散被害人注意力，有人順手偷走錢包。（記者邵敏／攝影）

信用卡 好市多 南加

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