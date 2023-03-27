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加州民主黨備戰2024大選 5月全代會徵志工

洛杉磯訊
加州民主黨領導加州人民反仇恨亞裔運動。（取材自加州民主黨官網）
加州民主黨領導加州人民反仇恨亞裔運動。（取材自加州民主黨官網）

加州民主黨代表大會(California Democratic Party State Convention)將於2023年5月26日至28日在洛杉磯JW萬豪酒店和洛杉磯會議中心舉行，在歷經三年線上虛擬會議後，今年終於重返現場實體大會，全黨積極備戰2024大選。

今年全代會需要500多名志願者協助完成各種任務，包括幫助大會代表的註冊和認證、接待客人，或者是在有需要的地方幫忙，有很多適合志願者的工作。

加州民主黨正在招募志願者協助這次大會取得成功，作為志願者，將有機會與全州其他熱情的民主黨人會面一起工作，見證民主黨積極分子所做的所有出色工作。此外，在完成志願者輪班後，所有志願者都將收到一張觀察員通行證，參加通常只為有資格的代表保留的活動。

該大會指出，擔任本屆民主黨大會志工將有難忘的體驗，選舉新的區域領袖，通過決議並開始關鍵的組織工作，以期在2024年取得成功。有意參加者請上網登記成為全代會志工：https://fs3.formsite.com/CADEM2011/mi4vweivjq/index； 如有任何問題請電郵：[email protected]

民主黨 加州 洛杉磯

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