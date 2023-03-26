移民局宣布B1/B2簽證可求職 被裁者喘口氣

USCIS確認外國人可以在持商務（B-1）和旅遊簽證（B-2）的期間申請新工作和參加面試。（取材自Unsplash）

美國科技業接連大規模裁員 ，導致不少在美國工作的外國人面臨簽證危機。美國公民暨移民局 （USCIS）22日發布消息，確認外國人持商務（B-1）和旅遊簽證（B-2）期間可以申請新工作和參加面試，這為不少身處「簽證危機」的被解聘者提供了緩衝。

移民局消息指出，尋找就業機會和參加面試都屬於B-1或B-2簽證期內的合法活動。不過，美國公民暨移民局同時強調，持B-1或B-2簽證的外國人可以找工作，但不能以此簽證工作。在找到雇主後，持B-1或B-2簽證的外國人必須將簽證身分轉為工作簽證 後才可以開始工作。如果身分變更請求被拒絕，或新雇主需要員工在領事館或入境口岸的通知，則申請人必須離開美國或在開始新工作之前以有效身分重新入境。

這對於近期受科技業「裁員潮」影響的華人來說是一個利好消息。根據聯邦法律規定，如果被解聘者想維持H1-B工作簽證的有效性，必須在60天內找到新的工作。這對被解僱的外國人來說是非常大的壓力，特別是身處科技業裁員時期，想要找到一份合適的工作實屬不易。如今移民局確認持B-1或B-2簽證可以找工作的消息發佈後，讓那些無法在規定時間內找到新雇主的人，也有機會繼續留在美國安心尋找新工作。

根據layoffs.fyi網站數據顯示，今年以來美國已有340家科技公司裁員共計11萬2701人，僅是3月就裁掉超過2.3萬人。有關數據估計，約有3萬名以上持有臨時工作簽證的外籍工人被解僱。

之前在亞馬遜工作的華人吳女士說，自從得知被裁後，她就開啟了「地獄找工作模式」，每天沒日沒夜地瘋狂投簡歷和面試，最後好不容易在一個多月的時候找到了新工作，但是薪水卻比原先少了30%。可為了保持簽證的有效性，只能勉強接受。她說，「想想自己也還算幸運，這次裁員潮對於那些沒有工作經驗的畢業生或者即將要畢業的學生來說，打擊才是最重的。」