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華女無法飛中 竟因沒核酸檢測證明

記者邵敏／洛杉磯報導
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中美兩國自疫情好轉逐漸開放以來，不少在美華人紛紛踏上回國行程。南加一名華女最近從洛杉磯香港，再飛中國上海，但她在香港機場無法順利登機，工作人員指出因為華女沒有新冠核酸檢測（PCR）證明，按照規定不能上飛機。

南加居民莫小貝，日前從洛杉磯起飛回上海，因為沒有直飛航班，她選擇先去香港。莫小貝表示，正好在香港有業務需要處理，她就在那裡停留了三天，之後買了香港回上海的機票。

3月21日，莫小貝在香港機場登機時，按照要求上網填寫一份表格，但表格一直無法確認，這也意味著她不能登機，「身邊乘客都很順利，只有我的表格無法確認，當時感覺很莫名其妙。」工作人員詢問前七天的行程，莫小貝表示三天在香港，之前都在洛杉磯，工作人員指出，正因為曾在美國，按照規定，一定要有核酸檢測才能登機，如果在香港待滿七天以上，那就無需核酸結果。

對此，莫小貝表示非常困惑，她從美國出發前諮詢過很多朋友，大家都指出現在中國已全面放開，無需核酸檢測。有朋友最近剛從美國順利到達中國，途中也沒有要求提供核酸檢測；而有些朋友則表示，在中國境內過關時會隨機抽查抗原檢測，為何她那麼倒霉無法登機?

當天這趟香港飛上海的航班起飛時間是下午5時，航空公司櫃檯將在4時左右關閉，莫小貝被拒登機時已是下午3時。工作人員建議機場有快速核酸檢測，可以在兩個小時內出報告，莫小貝趕緊飛奔過去，花費499元港幣，做了核酸檢測。

莫小貝回憶說，檢測後，她一直在網上刷新看結果，每五分鐘刷一次，但等到4時10分，結果還沒有出來，航空公司表示不能再等下去，必須關閉櫃檯。直到4時30分，核酸檢測結果最終出來，顯示陰性，但莫小貝已經錯過了這趟航班，她不得不重新購買一張機票，當晚7時左右飛上海。

對於這次遭遇，莫小貝表示很折騰，她說現在回國信息比較混亂，儘管出發前已諮詢很多人，但還是出了意外，看來每個人的情況都不一樣。

根據中國政府網微信公眾號最新消息，部分來華人員行前48小時需進行核酸檢測，結果陰性者可入關；泰國、新加坡、紐西蘭、法國、西班牙等多個國家、地區，搭乘赴華直飛航班人員，允許以抗原檢測代替核酸檢測，但這些國家的名單中並沒有美國。

業內人士同時指出，各家航空公司對核酸檢測也有不同規定，加上目前很多城市的直飛航班尚未恢復，不少華人選擇轉機回國，建議行前務必詳細諮詢領事館、航空公司等官方機構，避免行程中出現不必要的麻煩。

檢測 香港 洛杉磯

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