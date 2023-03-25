我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

洛杉磯學區最低工資加薪30% 罷工落幕

本報訊
洛杉磯學區服務僱員國際工會99分會和洛杉磯教師聯合工會約6萬人，23日下午結束三天罷工，24日早晨返崗上班。（UTLA）
洛杉磯學區服務僱員國際工會99分會和洛杉磯教師聯合工會約6萬人，23日下午結束三天罷工，24日早晨返崗上班。（UTLA）

在結束為期三天的大罷工後，洛杉磯聯合學區（LAUSD）與洛杉磯聯合教師工會和服務僱員國際工會（SEIU）99分會在24日下午達成初步協議，最低工資的員工將獲得30%或更多的加薪。

學區官員和工會領袖4日下午在市長新聞室宣布，雙方達成初步協議，結束曠日持久的合同糾紛，該糾紛導致洛杉磯學區公立學校關閉三天。

初步協議包括30%的加薪，以及自2024年1月1日起，所有員工的時薪增加2元；6%的持續加薪，追溯至2021年7月1日；7%的持續加薪，追溯至2022年7月1日；7%的持續加薪，自2023年7月1日起生效。

另外，兼職的員工將獲得全額支付的醫療保健福利。並且，所有在2020年2021新冠疫情大爆發時任職的教職人員都會得到1000元獎金。而在學區內最低工資也會提高至每小時22.52元。最後，學區也將為SEIU工會成員投資300萬元用於教育和專業發展基金。

學區和工會經洛杉磯市長卡倫貝斯調解後達成的初步協議，如果得到工會成員表決批准，可以防止校園再次對42萬名學生關閉，並使低薪工人免於採取本來難以承受的無薪罷工行動。

代表約3萬名工人的服務僱員國際工會地方99分會領導了21日開始並於23日結束的罷工，參加者包括公共汽車司機、教師助理、特殊教育助理、管理員和食品服務人員。

支持參加罷工的還有洛杉磯聯合教師工會的成員，該協會代表約3萬5000名教師、輔導員、治療師、護士和圖書管理員。

洛杉磯學區和服務僱員工會99分會在市長調停下宣布達成共識，(左起)工會領袖、學區...
洛杉磯學區和服務僱員工會99分會在市長調停下宣布達成共識，(左起)工會領袖、學區教育總監和洛杉磯市長。（KTLA）

學區 洛杉磯 罷工

上一則

華女無法飛中 竟因沒核酸檢測證明

延伸閱讀

洛杉磯學區和服務僱員工會達共識 最低工資加薪30%

洛杉磯學區和服務僱員工會達共識 最低工資加薪30%
洛杉磯學區罷工未達協議 24日復工上課

洛杉磯學區罷工未達協議 24日復工上課
遠程辦公後遺症 洛杉磯辦公大樓需求弱 有債務危機

遠程辦公後遺症 洛杉磯辦公大樓需求弱 有債務危機
洛學區罷工第3天 示威者載歌載舞 家長著急

洛學區罷工第3天 示威者載歌載舞 家長著急
要求代數I課程重歸7年級 金山家長提告學區

要求代數I課程重歸7年級 金山家長提告學區
165億元減稅案 參議會通過

165億元減稅案 參議會通過

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35
拜登總統接見梁卓。（白宮提供）

走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓 馬名偉骨灰返鄉安葬

2023-03-17 14:46

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光