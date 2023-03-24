洛學區罷工第3天 示威者載歌載舞 家長著急

洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）

洛杉磯 市長調停洛杉磯學區 （LAUSD）勞資糾紛爭端無果，罷工進入第三天， 示威者在現場載歌載舞，讓擔心孩子教育品質受影響的家長好著急。洛杉磯學區透過社交媒體宣布，3月23日（周四），學區內的所有學校將再次關閉。這場影響42萬名學生讀書的勞資糾紛是由服務僱員國際工會（SEIU）99分會在洛杉磯教師聯合工會的支持下發起的，罷工導致全美第二大區的學校關閉。

影音：SEIU 99/記者丁曙後製

洛杉磯聯合學區在通知中表示，學生和家庭將繼續能夠取得學區、縣和市各處可供學生使用的資源。詳情登錄網站achieve.lausd.net/schoolupdates 獲取有關學生監督、輔導和校餐等支援信息。如需幫助，請致電213-443-1300。

示威者亮出海報：洛杉磯學區總監Alberto Carvalho年薪44萬美元。（SEIU Local 99）

工會領袖宣布，為期三天的罷工將於23日結束，屆時將在學校舉行更多的糾察活動，並在洛杉磯州立歷史公園舉行一場聲勢浩大的集會。

洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass) 22日介入洛杉磯聯合學區與勞工領袖之間的談判消息，曾經一度給人們帶來了即將達成協議的希望。但是，最終調停無果，洛杉磯學區罷工進入第三天，學校繼續對約42萬名學生關閉。另一方面，學區繼續與洛市多方合作，提供150多個學生看護和食品分發站點，同時，洛杉磯縣立公園和圖書館也提供學生活動和分派食物的場所。

洛杉磯聯合學區在150多個地點提供學生看護。（LAUSD）

對此，學生家庭很著急，一位華人家長引用加州 政策中心（CPC）高級研究員愛德華．林 (Edward Ring) 的研究文章，加州教育廳最近的學生成績測試顯示，洛杉磯聯合學區（LAUSD）三分之二的學生達不到加州的數學標準，十分之六的學生達不到加州英語水準；與此同時，今年該學區平均每名學生花費3萬514元。

學生家庭成群結隊搬遷撤退轉校，導致該學區的入學人數，從2002年的73萬7739人驟降到2022年的42萬2276人，20年來減少了31萬5000名學生，這還不包括本學年開始後甚至沒有來上課的近5萬名孩童。