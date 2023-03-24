我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

洛學區罷工第3天 示威者載歌載舞 家長著急

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）
洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）

洛杉磯市長調停洛杉磯學區（LAUSD）勞資糾紛爭端無果，罷工進入第三天， 示威者在現場載歌載舞，讓擔心孩子教育品質受影響的家長好著急。洛杉磯學區透過社交媒體宣布，3月23日（周四），學區內的所有學校將再次關閉。這場影響42萬名學生讀書的勞資糾紛是由服務僱員國際工會（SEIU）99分會在洛杉磯教師聯合工會的支持下發起的，罷工導致全美第二大區的學校關閉。

影音：SEIU 99/記者丁曙後製

洛杉磯聯合學區在通知中表示，學生和家庭將繼續能夠取得學區、縣和市各處可供學生使用的資源。詳情登錄網站achieve.lausd.net/schoolupdates 獲取有關學生監督、輔導和校餐等支援信息。如需幫助，請致電213-443-1300。

示威者亮出海報：洛杉磯學區總監Alberto Carvalho年薪44萬美元。（...
示威者亮出海報：洛杉磯學區總監Alberto Carvalho年薪44萬美元。（SEIU Local 99）

工會領袖宣布，為期三天的罷工將於23日結束，屆時將在學校舉行更多的糾察活動，並在洛杉磯州立歷史公園舉行一場聲勢浩大的集會。

洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass) 22日介入洛杉磯聯合學區與勞工領袖之間的談判消息，曾經一度給人們帶來了即將達成協議的希望。但是，最終調停無果，洛杉磯學區罷工進入第三天，學校繼續對約42萬名學生關閉。另一方面，學區繼續與洛市多方合作，提供150多個學生看護和食品分發站點，同時，洛杉磯縣立公園和圖書館也提供學生活動和分派食物的場所。

洛杉磯聯合學區在150多個地點提供學生看護。（LAUSD）
洛杉磯聯合學區在150多個地點提供學生看護。（LAUSD）

對此，學生家庭很著急，一位華人家長引用加州政策中心（CPC）高級研究員愛德華．林 (Edward Ring) 的研究文章，加州教育廳最近的學生成績測試顯示，洛杉磯聯合學區（LAUSD）三分之二的學生達不到加州的數學標準，十分之六的學生達不到加州英語水準；與此同時，今年該學區平均每名學生花費3萬514元。

學生家庭成群結隊搬遷撤退轉校，導致該學區的入學人數，從2002年的73萬7739人驟降到2022年的42萬2276人，20年來減少了31萬5000名學生，這還不包括本學年開始後甚至沒有來上課的近5萬名孩童。

洛杉磯 學區 加州

上一則

冬季風暴重創 加州28死財損數十億

下一則

遠程辦公後遺症 洛杉磯辦公大樓需求弱 有債務危機

延伸閱讀

今夏度假熱門季 夏威夷航空增洛杉磯-夏威夷航班

今夏度假熱門季 夏威夷航空增洛杉磯-夏威夷航班
洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急

洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急
加州公立高中 可望免費供保險套

加州公立高中 可望免費供保險套
洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎
罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐

罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐
罷工參與者吐心聲：薪水真的太低了

罷工參與者吐心聲：薪水真的太低了

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款