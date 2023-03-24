龍捲風重災戶…華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

22日蒙地貝婁的龍捲風將當地的一棵松樹連根拔起。（李若提供）

南加州40年來最大的龍捲風 災區、蒙地貝婁受災商家和居民23日開始災後整修，部分地區供電尚未恢復，包括至少兩家華人 企業在內的受災企業員工被迫轉為在家辦公。國家氣象局（NWS）氣象專家23日將本次龍捲風確定為EF-1級，估計峰值風速為每小時110英里，這也是洛杉磯 地區1983年以來最強的龍捲風。

國家氣象局專家小組22日上午11時20分左右龍捲風過後，當天下午前往蒙地貝婁災區勘察和評估，根據狂風停留時間以及對現場破壞程度，確定當時最强風速高達每小時110英里左右。NWS氣象專家Ariel Cohen博士表示，最弱的EF-0級龍捲風每小時65至85英里，最強的EF-5級龍捲風峰值每小時超過200英里，22日的龍捲風為EF-1，前後停留將近三分鐘，相當具有破壞力，目前共有11座商業建築物被標記為紅色危險區，其他六座建築物也遭到破壞。

負責災後勘察的消防人員表示，位於S. Vail大道的兩座商業建築受災最嚴重，屋頂和牆面都受到嚴重破壞，東華盛頓大道和Maple路的一些建築也受到破壞。

國家氣象局（NWS）氣象專家23日上午將蒙地貝婁22日的龍捲風確定為EF-1級，估計峰值風速為每小時110英里，這也是洛杉磯地區1983年以來最強的龍捲風。（NWS）

位於Vail大道1000號路段的Koikoi Trading Inc.等兩家華人商家，也是重災戶之一，數萬呎倉庫將近一半屋頂消失無蹤，大鐵門被狂風擰成了麻花，停車場前面的大松樹也被連根拔起。該公司一位員工23日表示，由於公司倉庫和辦公室已被紅標，不能進入，所以所有人員改為在家上班。什麼時候能夠回去上班，還得看建築修理情況。

22日蒙地貝婁的龍捲風將當地的一棵松樹連根拔起，大鐵門也吹成麻花。（李若提供）

22日上午龍捲風來襲時，該公司15名員工都正在上班，有員工錄下了窗外狂風大作的嚇人場面，天空昏暗，各種碎片滿天飛，整個天空看起來像一個垃圾場。一位華人員工事後表示，他的朋友前一天就說看到龍捲風預報，但大家都不以為然，認為氣象台小題大作，沒想到十多小時後真的遇到。

事實上國家氣象局21日晚間曾預告洛杉磯縣西南部和范杜拉縣中部龍捲風警告，但15分鐘之後取消。21日晚，離蒙地貝婁106英里的洛杉磯西北部海濱城市卡平特里亞（Carpinteria）也遭受EF-0級龍捲風，風峰每小時75英里，25棟移動房屋和鄰近地區墓地樹木遭到損壞。

根據國家氣象局數據，從1950年至今的73年中，洛杉磯地區先後有45起龍捲風記錄。與此同時，加州的龍捲風很少見，平均每年不到十次。南加龍捲風主要發生在冬季或初春，包括洛杉磯、范杜拉、聖塔芭芭拉和聖路易斯奧比斯波縣在內的四縣地區每年平均發生一到兩次龍捲風，但由於規模小且時間短，通常不會像中西部大平原和東南部常見的龍捲風那樣造成廣泛或嚴重破壞。