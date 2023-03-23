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洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯聯合學SEIU 99工會22日繼續罷工。（SEIU 99）
洛杉磯聯合學SEIU 99工會22日繼續罷工。（SEIU 99）

服務僱員國際工會99分會（SEIU Local 99）約3萬名成員針對洛杉磯聯合學區（LAUSD）的罷工進入第二天，洛杉磯學區22日午後在社交媒體作出重要更新，稱在洛杉磯市長的協助和支持下，學區官員一直在與 SEIU工會領袖進行對話；工會領袖也表示很高興市長介入發揮領導作用，努力尋找擺脫當前僵局的途徑。

洛杉磯聯合學區表示，在市長貝斯（Karen Bass）的協助和支持下，學區官員一直在與 SEIU 99工會領導人對話。「我們將繼續盡一切可能達成一項協議，以表彰我們員工的辛勤工作，糾正歷史上的不公平現象，維持學區的財政穩定並讓學生重返課堂。我們希望這些會談能夠繼續下去，並期待著向學校社區更新一項決議。」

SEIU 99工會執行主任阿里亞斯 (Max Arias) 也在一份聲明中說：「我們很高興市長介入，發揮領導作用，努力尋找擺脫當前僵局的途徑。只要我們受到尊重並公平討價還價，教育工作者一直渴望進行談判，在市長的領導下，我們相信這是可能的。」

社會預期，在最好的情況下，罷工可能會在兩天後結束。但是直至22日（周三）下午，還沒有消息說雙方已經重返談判桌達成具體共識，罷工很可能會持續預定的三天。還有一種最壞的情況，如果這次罷工無法解決分歧，工會可能會在未來再次罷工。

22日上午工會成員冒雨在Gardena 校車停車場設立糾察線，近中午在學區總部辦公樓外集會。大約42萬名學生連續第二天被停課，。

洛杉磯教師聯合工會（UTLA）也支持學校工人的罷工，包括學校餐廳員工、公交校車司機、設備保管員、特殊教育助理和其他人。這兩個工會都在尋求與學區簽訂新合同，但只有 SEIU 發起了罷工。截至週三下午，學區和 SEIU 之間沒有公開宣布任何恢復談判的計劃，這意味著罷工將持續三天。

SEIU 和UTLA 的工會成員聚集在肯尼迪（Robert F. Kennedy）社區學校集會，工會領導人猛烈抨擊學區教育總監Alberto Carvalho，指責他「破壞工會」並試圖在公開場合而不是在談判桌上進行勞資談判 。他們還指責該學區嚴重低付其服務員工的工資，稱他們的平均年收入為25,000元。

民主黨籍聯邦眾議員謝安達 (Adam Schiff)也參加了上午的罷工集會，他稱服務業工人不應該賺取「貧困工資」（poverty wages）。「我們的公交車司機、校園餐廳員工和學校助理的年收入中位數只有 25,000元。誰能靠每年25,000元生活？那是貧困人口的工資！」

洛杉磯聯合學SEIU 99工會22日繼續罷工。（SEIU 99）
洛杉磯聯合學SEIU 99工會22日繼續罷工。（SEIU 99）

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