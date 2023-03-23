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南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

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南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

記者楊青／洛杉磯報導

極少發生龍捲風的南加州部分地區22日遭遇龍捲風襲擊，讓人們重新認識龍捲風的非規律性，和極强的瞬間強大破壞力。專家指出，學會應對龍捲風，是降低龍捲風損失，降低生命威脅的關鍵。

龍捲風往往以迅雷不及掩耳之勢襲擊人類，但氣象預報也往往能夠提前偵測到災害的方向、速度和目標，所以注意天氣預報，隨時瞭解最新的災害天氣警報，非常重要。

專家表示，當龍捲風到來時，如果您正好在室内，不要出門，最好躲入房屋最中心的地方，壁櫥或地下室都是相對安全的區域，盡可能遠離任何窗戶。如果在大的建築物內，盡可能轉到底層的內部走廊，結實的桌子、書桌或工作台下都會有幫助。

如果正在工作場所或學校，首先要儘快遠離窗戶，不要進入像健身房、禮堂或自助餐廳那樣的大型開放式空間，這些地方往往更危險。

如果人正在室外，盡量尋找盡可能近的避難所。不要留在室外，也不要進入任何帳篷、棚屋、儲藏室或移動房屋。

龍捲風期間在車內並不安全，所以如果正好在開車，盡快尋找附近的避難所；如果只能留在車內，最好趴在車板上並遮住耳朵和眼睛，以避免外面飛來的物品砸破車窗傷人。

此外，在接到龍捲風警報之前準備好飲水、食品、防寒、照明用品，同時準備好應急通訊名單和電話；有孩子和老人的家庭，事先讓他們知道如何保持安全。在時間允許情況下，幫助附近可能需要幫助的人，但首先要保護自己的安全。

龍捲風 加州 健身

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