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高山雪場添新雪 最高積雪70吋 周末迎冰雪美麗世界

記者楊青／綜合報導
高山雪場22日上午再添16至20吋新雪，雪場雪厚罕見達到22至26吋，雪峰最高積雪70吋左右。（Mountain high ski resort）
高山雪場22日上午再添16至20吋新雪，雪場雪厚罕見達到22至26吋，雪峰最高積雪70吋左右。（Mountain high ski resort）

離聖蓋博谷華人聚焦城市最近的滑雪場、高山雪場（Mountain high ski resort）22日上午再添16至20吋新雪，雪場雪厚罕見達到22至26吋，雪峰最高積雪70吋左右。雪場方面表示，將樂見本周末迎來大批冰雪愛好者和遊客，因為這樣的冰雪狀態實在太難得一見了。

加州許多地區21日晚一夜大雨，高山雪場也連夜大雪，尤其是山脈東部地區，連日降雪已使當地許多地區積雪厚度高達40至70吋，相當於半人或大半人深。通往高山雪場的4號公路（Largo Vista╱Big Pines Hwy）因積雪太厚車道無法及時清理，22日中午被迫關閉；從138公路前往2號公路進山車輛需要加掛雪鏈。不過雪場表示，雪場24日（本周五）將全部重新開放，冰雪愛好者預期有一個非常美麗的冰雪周末。

根據天氣預報，高山雪場地區22日下午至傍晚還將有小規模降雪，預計三至五吋之間，風速每小時20至35哩，陣風時速30哩。

23日（星期四）至整個周末，高山雪場地區都將是晴朗天氣，23日晚最低氣溫華氏24度，周五最高溫度43都，最低23度，滑雪相當合適。

滑雪 降雪 加州

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