蒙地貝婁龍捲風 掀翻2華資倉庫屋頂 大松樹連根拔起
洛杉磯縣蒙地貝婁（Montebello）22日上午出現龍捲風，撕毀了多座工業建築的屋頂，包括至少兩家華人公司倉庫數萬呎的屋頂，在不到一分鐘内被掀掉將近一半。龍捲風同時將附近的一棵大松樹連根拔起，附近多輛停靠在路邊的汽車遭到嚴重破壞，造成至少一人受傷。
視頻來源：讀者提供
氣象專家 表示，南加州地區極少有龍捲風，上一次較大的龍捲風報告發生在1983年。22日的天象非常奇特。
22日的龍捲風發生在上午11點多，位置在蒙地貝婁靠近市中心的大型倉庫區，主要在華盛頓大道和Vail路一帶。其中位於Vail路和Date街交口附近的一家華人食品公司，和一家華人服裝公司的倉庫屋頂雙雙被掀翻，屋頂被狂風撕成碎片四散空中，倉庫的大鐵門被狂風吹得變成麻花，十多名華人員工經歷將近一分鐘前所未有的龍捲風驚魂。
華人員工張先生表示，當時他和十多位員工都在倉庫辦公室，突然聽到由遠而近很大的衝擊聲，「很像有人用鐵棍在砸牆壁」，「很快又變成了很像地震的聲音，然後倉庫的電就沒有了，然後天花板就不見了」，不遠處的倉庫天門被掀開，扭成了麻花，非常嚇人。
該公司一位叫文雅的華人女員工，當時透過倉庫辦公室門窗拍攝的一段現場小視頻顯示，外面狂風大作，樹幹直徑將近兩呎的棕櫚樹被吹得東倒西歪。現場有人問「這是不是龍捲風？」「我的車不會有問題吧？」大家似乎被眼前的狂風嚇得不淺。龍捲風過後電視臺直升飛機從空中拍到的視頻顯示，遇襲倉庫大面積的屋頂已被吹得沒了蹤影，倉庫物品暴露無遺，頂棚支離破碎。稍後趕到的消防員到達現場後，宣布現場為紅色危險區關閉，人員不得進入。
據消防局稱，檢查員檢查了該地區的17座建築物，其中11座建築物因在風暴中受損而被標記為紅色。
國家氣象局21日晚間曾發布洛杉磯縣西南地區可能出現短暫龍捲風的警告，但稍後取消警報，所以22日上午蒙地貝婁是在無預警的情況下遭到龍捲風襲擊。目前有關方面正在評估本次龍捲風造成的損失。國家氣象局奧克斯納辦公室的氣象學家斯圖爾特（Kristen Stewart）說，氣象局派出一個調查小組前往蒙地貝婁檢查現場。當天下午國家氣象局確定發生在蒙地貝婁的混亂是由龍捲風造成。
部分民眾拍到的現場小視頻顯示，龍捲風掀開的屋頂碎片，在蒙地貝婁的上空形成漏斗狀漩渦，邊轉邊散，隨後看得見空中到處飄散著各種形狀的物品碎片。龍捲風過後，附近地區的多輛汽車車身嚴重受損，部分汽車玻璃破碎。
據專門發表龍捲風警報的NWS氣象專家表示，龍捲風在加州比較罕見，即使發生，也不會達到極高的風險類別，南加州影響上一次較大的龍捲風報告，是在1983年的南洛杉磯地區，類似屋頂被掀翻和大樹拔起。加州平均每年發生11起龍捲風，主要發生在春季和秋季，以加州中央山谷的平原農產區最為集中，其強度通常不會超過EF-3強度，即風速每小時165英里。 不過今年以來加州龍捲風的出現頻率似乎在加快。3月18日（上周六）沙加緬度地區出現了EF-1級龍捲風。2月23日，伴隨強烈冬季風暴，一場微弱龍捲風也襲擊了洛杉磯東南部地區，洛杉磯縣拉米拉達市（La Mirada）的Spindlewood和Larrylyn drives地區的幾棵樹都被狂風颳倒。
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