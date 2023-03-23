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蒙地貝婁龍捲風 掀翻2華資倉庫屋頂 大松樹連根拔起

記者楊青／洛杉磯報導
蒙地貝婁22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。（李若提供）
蒙地貝婁22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。（李若提供）

洛杉磯縣蒙地貝婁（Montebello）22日上午出現龍捲風，撕毀了多座工業建築的屋頂，包括至少兩家華人公司倉庫數萬呎的屋頂，在不到一分鐘内被掀掉將近一半。龍捲風同時將附近的一棵大松樹連根拔起，附近多輛停靠在路邊的汽車遭到嚴重破壞，造成至少一人受傷。

視頻來源：讀者提供

氣象專家 表示，南加州地區極少有龍捲風，上一次較大的龍捲風報告發生在1983年。22日的天象非常奇特。

22日蒙地貝婁的龍捲風將當地的一棵松樹連根拔起。（李若提供）
22日蒙地貝婁的龍捲風將當地的一棵松樹連根拔起。（李若提供）

22日的龍捲風發生在上午11點多，位置在蒙地貝婁靠近市中心的大型倉庫區，主要在華盛頓大道和Vail路一帶。其中位於Vail路和Date街交口附近的一家華人食品公司，和一家華人服裝公司的倉庫屋頂雙雙被掀翻，屋頂被狂風撕成碎片四散空中，倉庫的大鐵門被狂風吹得變成麻花，十多名華人員工經歷將近一分鐘前所未有的龍捲風驚魂。

飽受龍捲風驚嚇的華人員工。（李若提供）
飽受龍捲風驚嚇的華人員工。（李若提供）

華人員工張先生表示，當時他和十多位員工都在倉庫辦公室，突然聽到由遠而近很大的衝擊聲，「很像有人用鐵棍在砸牆壁」，「很快又變成了很像地震的聲音，然後倉庫的電就沒有了，然後天花板就不見了」，不遠處的倉庫天門被掀開，扭成了麻花，非常嚇人。

受損華人倉庫在龍捲風過後、另一場大雨來臨之前馬上補漏。（李若提供）
受損華人倉庫在龍捲風過後、另一場大雨來臨之前馬上補漏。（李若提供）

該公司一位叫文雅的華人女員工，當時透過倉庫辦公室門窗拍攝的一段現場小視頻顯示，外面狂風大作，樹幹直徑將近兩呎的棕櫚樹被吹得東倒西歪。現場有人問「這是不是龍捲風？」「我的車不會有問題吧？」大家似乎被眼前的狂風嚇得不淺。龍捲風過後電視臺直升飛機從空中拍到的視頻顯示，遇襲倉庫大面積的屋頂已被吹得沒了蹤影，倉庫物品暴露無遺，頂棚支離破碎。稍後趕到的消防員到達現場後，宣布現場為紅色危險區關閉，人員不得進入。

據消防局稱，檢查員檢查了該地區的17座建築物，其中11座建築物因在風暴中受損而被標記為紅色。

龍捲風過後消防員前往現場勘察災情。（李若提供）
龍捲風過後消防員前往現場勘察災情。（李若提供）

國家氣象局21日晚間曾發布洛杉磯縣西南地區可能出現短暫龍捲風的警告，但稍後取消警報，所以22日上午蒙地貝婁是在無預警的情況下遭到龍捲風襲擊。目前有關方面正在評估本次龍捲風造成的損失。國家氣象局奧克斯納辦公室的氣象學家斯圖爾特（Kristen Stewart）說，氣象局派出一個調查小組前往蒙地貝婁檢查現場。當天下午國家氣象局確定發生在蒙地貝婁的混亂是由龍捲風造成。

部分民眾拍到的現場小視頻顯示，龍捲風掀開的屋頂碎片，在蒙地貝婁的上空形成漏斗狀漩渦，邊轉邊散，隨後看得見空中到處飄散著各種形狀的物品碎片。龍捲風過後，附近地區的多輛汽車車身嚴重受損，部分汽車玻璃破碎。

據專門發表龍捲風警報的NWS氣象專家表示，龍捲風在加州比較罕見，即使發生，也不會達到極高的風險類別，南加州影響上一次較大的龍捲風報告，是在1983年的南洛杉磯地區，類似屋頂被掀翻和大樹拔起。加州平均每年發生11起龍捲風，主要發生在春季和秋季，以加州中央山谷的平原農產區最為集中，其強度通常不會超過EF-3強度，即風速每小時165英里。 不過今年以來加州龍捲風的出現頻率似乎在加快。3月18日（上周六）沙加緬度地區出現了EF-1級龍捲風。2月23日，伴隨強烈冬季風暴，一場微弱龍捲風也襲擊了洛杉磯東南部地區，洛杉磯縣拉米拉達市（La Mirada）的Spindlewood和Larrylyn drives地區的幾棵樹都被狂風颳倒。

龍捲風強度與速度 製表／楊青
龍捲風強度與速度 製表／楊青

龍捲風 加州 華人

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