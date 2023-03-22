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狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

風暴挾帶大雪 山區居民坐困家中

記者啟鉻／洛杉磯報導
新一波春季風暴給南加山地社區帶來更多降雪。（KTLA）
新一波春季風暴給南加山地社區帶來更多降雪。（KTLA）

年初以來，南加連續降雨給部分山地社區帶來雪患，而3月20日午夜起，也就是3月21日凌晨降臨的新一波風暴，再次帶來更多降雪，給本來受雪災困擾的山地社區居民增添更多煩惱。

據國家氣象局表示，本次春季新一波風暴，預計在海拔6000呎以上地區降雪二呎至五呎，5000呎至6000呎地區帶來十吋至20吋雪量，在3500呎至5000呎地區有二吋至十吋降雪。提醒駕駛因路況要謹慎慢行。在海拔較高社區，人們要為冬季山區駕車做好準備。同時警告海拔高於6000呎山地有較高雪崩危險。

南加內陸山地社區在3月初遭受雪災，尤其是峰線（Crestline）等地，已經遭受了暴風雪襲擊。居民因積雪量超出預期，受困在房屋內，數呎厚的積雪將房屋入口和出行道路阻隔，而有的人被困在返家路上，有的人被困在車內，等到救援人員趕到才脫困。當積雪逐漸被清除，至少發現有13人死亡，其中一人死於車禍，判定與惡劣天氣狀況有關。

在聖伯納汀諾縣奔泉社區（Running Springs ）的居民21日晨從睡夢中醒來時，發現在原先清除積雪的路面上，再次鋪上一層厚厚降雪。居民巴娜絲（Patti Barnes）表示，降雪與先前一樣，她不久前才剛剛將住宅周邊積雪清理，現在又迎來新一波降雪。

「一切又像重新開始，新一波降雪再次覆蓋社區，居民不得不再次清理道路，以便出行方便，」巴娜絲說。「感覺很困難，我們無法離開住的地方。更多人需要待在家裡。不知道什麼時候這鬼天氣會結束，或者居民在沒有便利店開門的情況下生存下來，真是令人沮喪！」

降雪 風暴 南加

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