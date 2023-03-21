美國創享家集團「創造能量 專業分享"家"速啟航」

2023年大型財經公益中文講座將在拉斯維加斯盛大舉行

疫情 后經濟形勢動盪複雜，為了幫助社區民眾合理應對經濟變化，美國創享家集團在2023年3月18日在拉斯維加斯隆重舉辦免費的大型財經公益中文講座。這是暨2022年7月集團的頂級年會後拉斯維加斯的又一盛事。現場氣氛熱烈，數百名社區民眾蒞臨，與與會夥伴們一同獲取專業知識，分享經驗。

據悉，美國創享家集團Las Vegas 分公司正在緊鑼密鼓進行裝修，2023年6月將正式開業，分公司位於15號和215號高速交叉口附近，是Vegas新的標誌性建築，緊鄰Vegas各種新建小區和大型購物中心，分公司的設立能在保險 理財等方面更好服務Vegas所有社區民眾。

集團專門邀請各行業頂尖合作夥伴，包括頂級律師、會計師、理財規劃師、產權資深經理等頂尖人才，為大家無私分享包括法律、稅務、保險，年金，省稅，信託，教育，移民 及全球化資產配置等在內的專業財經知識，希望能夠在動蕩的市場中幫助與會者增強專業實力，開闢一條穩健的財富增值之路，並為事業的上升添磚加瓦。

美國創享家集團副總裁Brown Qiu先生專程從上海趕來，為大家介紹中美最新經濟關係和海外保單、留學、移民等業務，為大家提供了非常及時的信息，被現場民眾稱為“雪中送炭”。

內華達州 知名律師宋凱為大家分享了信託規劃、在美投資 法律問題，獲得現場熱烈反響，觀眾提問積極，宋律師都一一耐心解答，幫助大家解決實際法律問題。

Las vegas知名華人會計師、陳氏會計師事務所創始人陳莉女士現場講解了報稅季需要注意的各種稅務問題，陳會計師強調，雖然內華達州沒有州稅，但並不代表適合所有類型的公司和個人，一定要具體問題具體分析。

內華達州知名理財規劃師Judy Zhu，是百萬圓桌TOT頂級規劃師，二十多年來服務了眾多客戶，實際經驗非常豐富，Judy在現場為大家詳細講解了家庭理財規劃理念，以及在經濟動盪時期應該用哪些穩健的方法保護家庭和公司財富，獲得大家熱烈好評。

內華達州知名產權公司華語資深經理丁女士，為現場民眾分享了在房產投資時應注意規避的風險和按法定流程進行產權轉移的重要性。

創享家集團保險理財專家Ming重點為大家分析了年金產品對家庭理財的重要性，並強調不要把雞蛋放在一個籃子裡，一定要有風險規避意識。

創享家集團優秀Leader Karen和Jenny也現場發表演講，呼籲大家多多學習保險理財知識，跟著創享家集團一起，為自己和家庭做好財富規劃，實現財富的不斷積累和保值增值，並做到財富的跨代傳承。

眾多專家犧牲週末休息時間，共同努力，為現場民眾奉獻了一場精彩紛呈的專業講座。整場講座從不同角度為大家提供了大量高價值信息，而且均以中文演講，參加的民眾皆反響熱烈，表示受益無窮，是一次專業知識的饕餮盛宴。大家並對演講專家表示真誠感謝，希望今後能舉辦更多這樣的專業講座。

此外，創享家集團還為大家免費提供精美餐飲，為各位專家和民眾提供了精緻的交流環境以及分享空間。

本次活動的成功舉辦，離不開所有與會者的支持以及各位專業人士的傾囊相授。今後，集團會邀請更多行業頂級專家，定期舉辦一系列專業講座，幫助所有社區民眾。創享家集團也希望通過此次活動能夠在經濟迷茫的時刻，為大家及時送去一份安定，並以最專業的知識服務客戶，用最優質的培訓支持為所有夥伴們的輝煌事業成功助力。

在創享家集團Vegas分公司正式成立之後， 歡迎所有對保險理財或其他法律、稅務等領域有需求的客戶和合作夥伴蒞臨office，參加各種專業講座和培訓，在創享家平台上不斷提高自己的財務管理能力。

創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，創新型商業模式，以及高科技系統的新時代商業服務集團。