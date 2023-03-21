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連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

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連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

記者陳懿／綜合報導
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

洛杉磯時報（LA Times）報導，在洛杉磯高地公園（Highland Park）某條街的居民多次收到免費的快餐食物送到家門前。

從2月底開始， 高地公園Range View街的居民就開始收到一袋由UberEats外送平台的食物，但是他們並沒有下任何訂單。這些食物通常是星巴克的咖啡、麥當勞套餐，或Taco Bell等速食店的食品。整條街的居民都幾乎收到12次以上的免費餐點，還有一位接受採訪的居民奈爾（Will Neal）表示，從2月25日開始就不斷收到用UberEats送來的麥當勞漢堡，目前已經收到超過40份餐點。

剛開始，這條街的居民以為是有人訂餐但是填錯地址，他們試圖撥打收據上預留的電話號碼，但是都是無法接通，而且每一份訂單都給了外送員充足的小費。

在經歷一個月不分時間的收到意外的食物後，有些人開始覺得懷疑事件背後動機不單純。

一位因此感到困擾的邵先生（Dean Sao）表示，根本不敢吃這種免費送上門的食物，每次收到後他都直接丟掉。他還與朋友開玩笑說到這些食物可能是富豪馬斯克給的，因為除了他之外沒人有這種閒錢。

常常收到麥當勞食物的奈爾表示，在這40幾次的經驗中，80%的時候都是一個麥脆雞腿堡。當ABC7記者問他是否喜歡吃麥脆雞時，奈爾表示一開始很享受，但現在已對他們已經膩了，甚至還有點害怕。

另一位對免費食物送上家門感到為難的凱瑞爾（Morgan Currier）表示，自己收到很多次麥當勞20片雞塊套餐，但是自己是素食者，所以這些食物最後都進了垃圾桶內。但是，凱瑞爾表示並不會怪罪UberEats的送貨人，因為他們只是在工作，真正該負責的是下這些訂單的人。

這件事很快的在網路上被流傳，有網友猜測這是速食店最新打廣告的方式，還有另一位網友開玩笑說，可能是某間大學在做的人性實驗，看看多少人會接受這天上掉下來的餡餅。

對於此事，UberEats的發言人告訴洛杉磯時報，目前已經對所有送往高地公園的訂單進行調查。

麥當勞 洛杉磯 星巴克

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