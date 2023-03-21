矽銀危機波及科技華商 發薪日資金被凍結 員工不滿

矽谷銀行微信分享群有200多公司入群。（圖：劉啟光提供）

全美第16大銀行的矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）日前發生破產 危機，引發不少華人 初創科技公司大地震；有華人公司恰逢發工資日資金被凍結，導致員工大鬧，有的揚言打官司，有的要辭職。商業勞工法律師劉啟光（Richard Liu）指出，經此一役大家要懂得分散風險，同時要建立工資發放備案，並和員工保持良性溝通等。

矽谷銀行10日爆發擠兌後倒閉，一家做無人駕駛汽車的華人公司本來財政狀況健康，在矽谷銀行存有大概200萬元的流動現金。但是10日恰逢公司發工資日，但當天銀行的錢全部被凍結。由於沒有按時發工資，員工反應很大，包括揚言告公司或想辭職等。公司面對巨大壓力，11日開始安撫民心，同時聯繫其他銀行做緊急貸款，幸好11日問題得到基本解決的說法。13日（周一）一早，這家公司派人早上7時55分就在銀行門前守著，8時開門後就去銀行取錢給員工發工資，終於化解這起因銀行破產引發的公司員工危機。

律師劉啟光說，他這次受理代表矽谷銀行幾十家科技公司，其中一半是華人科技公司。這些公司在這次危機主要面臨三個問題，第一是公司籌來的錢和賺的錢都放在矽谷銀行，因為該銀行利息比較高且服務費較少，有多數中小型銀行都是這樣吸引客戶，導致一些20到100人規模的公司都使用矽谷銀行。銀行破產危機導致公司現金流斷了，當時他成立的矽谷銀行微信分享群有200多公司入群，大家都挺擔心超過聯邦存款保險公司（FDIC）擔保的25萬元以上的錢會不會打水漂。

第二個是加州勞工法全美最嚴格，且罰款項目很多。如果因為資金凍結導致這些公司延遲發放薪水，會導致公司就每個員工每天被罰100元，如果有故意行為則是250元，另外因此導致的工資單明細不正確也會罰款。如果是一家20人規模的公司，因此被告，經濟損失就是10萬到20萬元之間。因此他當即聯繫加州州長辦公室申請公司罰款豁免，後來獲准不會有罰金，讓客人解除訴訟風險。

第三個就是公司和員工溝通的問題，很多客戶公司的員工事情發生後軍心不穩，有些人擔心公司經濟狀況不好，考慮是否回中國，覺得美國不能待。雖然最後銀行的錢解凍，但是這些被波及的公司內部也召開很多會議來安撫員工。