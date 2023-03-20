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亞凱迪亞商場劫案頻發 車窗半開歹徒有機可乘

記者邵敏／亞凱迪亞報導
華女17日在Arcadia mall遭遇持槍搶劫。（圖：受害人提供）
華女17日在Arcadia mall遭遇持槍搶劫。（圖：受害人提供）

南加華人女子日前在當地人俗稱的亞凱迪亞商場（Arcadia mall）遭遇持槍搶劫，警方表示類似劫案經常在這裡發生。華女分析指出，自己當時被搶主要是因為車窗半開著，讓劫匪有可乘之機。

影音來源：受害人／記者邵敏後製

受害人陳灝蕊17日（周五）下午在Arcadia mall被劫匪用槍頂著頭，她總結經驗教訓，表示當時車窗開了一半，因此被劫匪瞄上，這是案發最大原因；其次，劫匪看到亞裔面孔的單身女性，帶著年幼孩子，容易下手。陳灝蕊提醒人們，在停車場，儘管是光天化日，也要十分小心，上下車前要先注意觀察周邊情況；同時保持冷靜，因為歹徒為財而來，盡量不要激怒對方。

17日案發後，驚魂未定的陳灝蕊趕緊撥打911報警電話，亞市警察迅速出警，兩分鐘內多部警車趕到現場。在詢問陳灝蕊詳細情況後，警方開始抓捕嫌犯，並很快鎖定兩名合夥作案後騎摩托車逃跑的嫌疑人。追逃過程中，兩名嫌疑人突然加速，以100哩的時速分別朝兩個方向逃跑。警方直升機配合警車圍堵，當晚抓到其中一名劫匪。但陳灝蕊辨認後表示，被抓獲的並非用槍指著她的西裔男子，是掩護搶劫的同夥。

警方表示，Arcadia mall最近經常發生搶劫案件，不久前一名開保時捷（Porsche）的女子在商場被劫匪襲擊毆打。同時，商場工作人員也指出，經常看到一些並非消費者的可疑人員，在商場內閒逛張望。

陳灝蕊以親身經歷提醒民眾，為保護人身安全，一定要按照劫匪要求去做；同時冷靜觀察對方體貌特徵，以便事後向警察詳細匯報；在遭遇搶劫後，第一時間掛失證件、信用卡，防止進一步損失。陳灝蕊還指出，案發後與警察交流時，警察透露劫匪一般不會搶手機、AirPod、Apple Watch等可以追蹤的設備，劫匪主要是搶現金，或值錢飾品。

警方表示，類似劫案在Arcadia mall經常發生，提醒民眾注意安全。（圖：...
警方表示，類似劫案在Arcadia mall經常發生，提醒民眾注意安全。（圖：受害人提供）

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