退伍警官為舞伴擋槍 舞社為英雄募款

Elks舞社為擋槍英雄Goodman（左）舉辦募款舞會，聯邦眾議員趙美心（右）到場慰問。（記者子為／攝影）

在1月21日農曆新年除夕夜蒙特利公園市 大型槍殺案中，以肉身為舞伴擋子彈的退伍警官Jim Goodman，目前已回歸正常生活，但健康仍在恢復中。3月19日，Goodman常光顧的Elks舞社，特意舉辦募款舞會，現場來跳舞和獻愛心的人絡繹不絕，聯邦華裔眾議員趙美心 （Judy Chu）也到場慰問和表彰。

募款舞會3月19日下午2時開始，由位於聖蓋博 市（San Gabriel）的Elks舞社主辦。擋槍英雄Goodman也拄拐杖來到現場，與友人談笑風生。Goodman在接受本報採訪時表示，出於保護他人的本能，自己在蒙市槍案發生的當晚身中兩槍，一槍在左腳，一槍在後背，腳上的傷口經治療正在恢復中，但背上的子彈至今仍未取出。Goodman解釋到，因為後背的子彈卡在脊梁骨裡面，醫生認為將其取出會有很大的風險，不過Goodman樂觀表示已經逐漸習慣體內這枚子彈的存在。

Goodman在中槍後被送往巴沙迪那市的杭廷頓醫院（Huntington Hospital）治療，並住院15天，期間他所保護的舞伴彭嘉溱常來探望他。Goodman的生活目前已經能自理，他期待著腳傷能儘快痊癒，並重返舞池繼續起舞。

Goodman曾是聖蓋博警局的警探，從上世紀60年代開始為聖蓋博市服務30多年，他曾作為負責調查謀殺等重案，並曾被評選為傑出探員。

趙美心當天也參與募款會，她稱Goodman為真正的美國英雄，並為Goodman頒發國會表揚狀。