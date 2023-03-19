我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

作案手法與時俱進 詐騙集團屢屢得逞

記者子為／洛杉磯報導
騙子發送的賣房帖經數位編輯，有周女士電話。（圖：受訪者提供）
騙子發送的賣房帖經數位編輯，有周女士電話。（圖：受訪者提供）

電信詐騙的手段層出不窮，殺豬盤騙術雖然眾所周知，但還能不斷得手的原因之一，是其作案手法的與時俱進。

華人周女士近日經歷了不斷反轉的新型殺豬盤手法，戒備心高的她還曾以為錯怪了騙子，還向騙子道歉。而騙子之所以能獲得她的信任，是因為用P圖技術（數位編輯圖片）將她的手機號放在一則網路上的賣房信息內，讓她難辨真假。

3月8日早，周女士收到向她諮詢「爾灣房子」的短訊，因為周女士生活在美東，且名下無房產，立即就判定對方為殺豬盤。周女士因為好奇對方接下來會怎麼表演，便決定逗逗對方，給對方發送網上搜索的房產圖片，讓對方聯繫地產經紀。

誰料對方「誠懇」的回答道並沒有地產經紀的聯繫方式，是在某華人論壇上看到賣房帖才來聯繫的，並給周女士發送了截圖。周女士一看確實是華人論壇上的賣房帖，上面留著自己的手機號，忽然意識到對方可能不是騙子，只是發布賣房帖的人留錯了電話。好心的周女士立即給對方道歉，告知對方看到的帖子裡的電話有誤，對方接受了周女士的道歉，並表示會聯繫發帖人更改。

正當周女士為錯以為對方是騙子感到愧疚時，對方忽然開始和周女士閒聊，並發了自己的照片，說自己是離異單身大叔，對周女士的個人生活表示關心，周女士這才確定對方的確就是騙子。她上網找到了騙子發的賣房帖，發現帖子上留的是賣家的微信號，並沒有自己的手機號，意識到騙子應該是P圖了，並感慨騙術更新之快。

周女士將自己反轉再反轉的殺豬盤經歷發在社媒後，有網友表示也遭遇過類似騙局，對方發來在華人論壇上看到的一個裝修廣告，上面留的是該網友的電話，警惕性高的該網友立馬查證，發現廣告的圖片已經過數位加工。

負責偵查電信詐騙案件的蒙市警局探員Cang Sou表示，要預防電信詐騙，首先不要輕信對方身分，當收到來歷不明的電話或消息時，不管對方稱自己是什麼背景，都應該想辦法核實對方身分。第二，在任何情況下，都不要急著付錢。當對方要求匯款、給禮物卡，或建議購買加密貨幣，應查詢對方所提到的機構，並核實信息。

本文裡的騙子與周女士的聊天紀錄詳情請見影片，素材由小紅書「美少女是誰誰誰」授權，由記者子為製作。

在澄清完賣房帖後，騙子仍不斷給周女士發消息閒聊，周女士因好奇配合表演。（圖：受訪...
在澄清完賣房帖後，騙子仍不斷給周女士發消息閒聊，周女士因好奇配合表演。（圖：受訪者提供）

殺豬盤 華人 手機

上一則

3航空不增班 華人回中再等等

下一則

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

延伸閱讀

蒙市電音節傳遞快樂 鼓舞民眾團結振作

蒙市電音節傳遞快樂 鼓舞民眾團結振作
網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題

網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題
3.18蒙市電音節 用歌舞團結社區

3.18蒙市電音節 用歌舞團結社區
蒙市林肯酒店全面裝修升級 新體驗獲好評

蒙市林肯酒店全面裝修升級 新體驗獲好評
每家作案2分鐘 2嫌連盜橙縣7餐廳

每家作案2分鐘 2嫌連盜橙縣7餐廳
東谷4嫌闖民宅 3分鐘盜走保險箱

東谷4嫌闖民宅 3分鐘盜走保險箱

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍