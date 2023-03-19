作案手法與時俱進 詐騙集團屢屢得逞

騙子發送的賣房帖經數位編輯，有周女士電話。（圖：受訪者提供）

電信詐騙的手段層出不窮，殺豬盤 騙術雖然眾所周知，但還能不斷得手的原因之一，是其作案手法的與時俱進。

華人 周女士近日經歷了不斷反轉的新型殺豬盤手法，戒備心高的她還曾以為錯怪了騙子，還向騙子道歉。而騙子之所以能獲得她的信任，是因為用P圖技術（數位編輯圖片）將她的手機 號放在一則網路上的賣房信息內，讓她難辨真假。

3月8日早，周女士收到向她諮詢「爾灣房子」的短訊，因為周女士生活在美東，且名下無房產，立即就判定對方為殺豬盤。周女士因為好奇對方接下來會怎麼表演，便決定逗逗對方，給對方發送網上搜索的房產圖片，讓對方聯繫地產經紀。

誰料對方「誠懇」的回答道並沒有地產經紀的聯繫方式，是在某華人論壇上看到賣房帖才來聯繫的，並給周女士發送了截圖。周女士一看確實是華人論壇上的賣房帖，上面留著自己的手機號，忽然意識到對方可能不是騙子，只是發布賣房帖的人留錯了電話。好心的周女士立即給對方道歉，告知對方看到的帖子裡的電話有誤，對方接受了周女士的道歉，並表示會聯繫發帖人更改。

正當周女士為錯以為對方是騙子感到愧疚時，對方忽然開始和周女士閒聊，並發了自己的照片，說自己是離異單身大叔，對周女士的個人生活表示關心，周女士這才確定對方的確就是騙子。她上網找到了騙子發的賣房帖，發現帖子上留的是賣家的微信號，並沒有自己的手機號，意識到騙子應該是P圖了，並感慨騙術更新之快。

周女士將自己反轉再反轉的殺豬盤經歷發在社媒後，有網友表示也遭遇過類似騙局，對方發來在華人論壇上看到的一個裝修廣告，上面留的是該網友的電話，警惕性高的該網友立馬查證，發現廣告的圖片已經過數位加工。

負責偵查電信詐騙案件的蒙市警局探員Cang Sou表示，要預防電信詐騙，首先不要輕信對方身分，當收到來歷不明的電話或消息時，不管對方稱自己是什麼背景，都應該想辦法核實對方身分。第二，在任何情況下，都不要急著付錢。當對方要求匯款、給禮物卡，或建議購買加密貨幣，應查詢對方所提到的機構，並核實信息。