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風暴再襲南加 部分地區須留意洪水警報

編譯陳盈霖／綜合報導

加州自20日起，將迎來今冬第12條大氣河流風暴(atmospheric river)，21、22日各地恐出現更多雨量，部分山區雪線降至3000呎至4000呎左右，23日風暴離開，天氣轉晴。

洛杉磯時報報導，奧克斯納(Oxnard)國家氣象局氣象學家基特爾(Ryan Kittell)說，部分地區20日開始降雨，21日起，各地預計有長時間穩定的小雨到中雨的雨勢，總降雨量為1至3吋。

到22日，包括特洪山口(Tejon Pass)在內山區，海拔3000呎至4000呎的地區將積雪。這波風暴還將襲擊加州中部，由於積雪融化和河流水位上漲，部分地區已處於洪水警報下。

漢福德(Hanford)國家氣象局氣象學家巴格納爾(Jim Bagnall)說，預計這波風暴將使聖荷昆谷(San Joaquin Valley)西側出現半吋雨量，山谷東側一至兩吋，山腳地區二至四吋。南加州最後一場風暴造成一些輕微洪水，給橙縣部分地區帶來泥石流，四間房屋被貼上紅色標籤。

官員們指出，隨著更多大雨恐出現，或將有更多居民疏散。

風暴 加州 洪水

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