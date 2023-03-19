殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

近日，南加華人社區疑似出現新型「殺豬盤」詐騙，專挑熟人。據受害者們稱，他們被身邊的同一位「熟人」所騙，目前該詐騙已知受害人共計達20餘人，共計被騙金額高達250萬。更驚奇的是，在受害者們意識到受騙後，這位「熟人」竟先他們一步去報了警。

據其中一名受害者L先生講述，這次騙局的開始，是他的朋友M向他推薦了一個「投資 標的為某虛擬貨幣 的『挖礦』項目，將資金注入某平台後，可以持續從中獲得收益」。

一開始M向L介紹了該項目之後，還特意到家裡為他註冊了某大型正規虛擬貨幣平台的帳戶。而過了沒多久，M就告訴L為了提高他們的交易效率和收益，需要通過一個由M提供的網絡連接地址將他們的資金轉移至另一平台。基於對M的信任，並考慮到M就住在爾灣 地區，有工作，平日裡在社交圈內也頗為活躍，L先生認為這其中應該不會有什麼安全問題。

L先生說：「剛開始拿小額資金試水的時候，資金還都可以取出來，這也讓我們慢慢開始相信這個平台是正常運作的。這個過程中M還不斷打電話給我，讓我查看自己帳戶裡每天增長的『收益』。並提醒我，雖然收益很好，但投資金額還是太少，賺不了多少錢。

M還說她之前已經賺了200多萬，這次投入的錢現在複利成長為1000多萬了，等到期錢出來之後，她打算把大部分資金捐給教會。當時，L先生還很敬佩她這種無私奉獻的精神，也就慢慢徹底放鬆了警惕，開始完全信任她。」

就這樣，L先生前後一共投入了20多萬。直到這個所謂的「投資產品」到了到期可以贖回的日子，L先生卻發現他根本轉不出錢來。 L說，這時，M又告訴他，本來錢是可以取出來的，但因為該項目中有10萬元資金涉及違規項目，所以導致「平台」判定整個項目目前無法正常贖回，當務之急需要湊錢補足那10萬元的缺口，才能進行整個產品的贖回。

於是，M就開始讓大家湊錢，甚至自己帶頭先拿出一部分資金。然而，當大家按照平台的要求湊足金額轉入該「平台」後，「平台」的網站卻消失了。

L先生說，後來他與一些其他遭遇相同情況的受害人取得聯繫。他們發現，在網站關閉後，M曾先去爾灣警局報了案，說她也被她的「平台」介紹人騙了，自己是這宗詐騙案的受害者。

L先生說，「M的說法是她愛上了一個網絡騙子。這個騙子在合約到期後，把我們幾十個受害者在每個帳戶的錢全部提走，然後拉黑了她，所有聯絡方式都聯繫不上。」L先生說，因為M已經先去警局報過案，所以當他和其他受害者再去爾灣警局報案時，警察實際上就已經按照M之前報案時的說法，把M和其他受害人視為同一案件的受害人。

L先生說，「其實我們每一位受害人一直以來唯一接觸的人只有M。但在這個平台消失之後，M完全沒有對我們做出任何解釋，只是一味迴避，還一口咬定自己也被騙了。」

另外一名受害者A女士表示，她和M認識多年，並且M一直在社區很活躍，曾是社團負責人。當時M給她推薦這個投資渠道時，甚至還說『我是有信仰的人，你看我一直都在做公益，有問題我會來承擔，這個錢虧了我會賠給你。

A女士說：「當『平台』消失後，M自己跑去報案，之後也沒有跟我們做任何解釋，問什麼都不肯告訴我們。我們去她辦公室追問，她就去報警叫警察。自己依然該上班就上班，該吃就吃，該喝就喝。但我們這些受害者互相聯繫上之後，發現這件事從頭到尾都是她一個人在弄，沒有任何其他人，我們所有人的矛頭現在都指向她。」