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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

長堤小學爆諾羅病毒關閉 華人家長憂心

記者邵敏／洛杉磯報導
長堤市一家小學爆發大面積的諾羅病毒，宣布關閉數日。（KTLA5）
長堤市一家小學爆發大面積的諾羅病毒，宣布關閉數日。（KTLA5）

洛杉磯縣長堤市(Long Beach)一家小學，因爆發大面積的諾羅病毒(Norovirus)關閉數日。不少華人家長聽聞消息後恐慌，「新冠病毒剛結束，又來一個新病毒，擔心讀書的孩子被傳染。」

長堤市喬治華盛頓卡弗小學(George Washington Carver Elementary)諾羅病毒的嚴重爆發，促使衛生部門和學校官員決定關閉小學數日。儘管該病毒已在該校傳播數周，但家長們3月16日才收到關閉通知。

據悉，諾羅病毒具有高度傳染性，症狀包括突然嘔吐、腹瀉、噁心和腹痛。它通過直接和間接接觸病人的糞便傳播，在學校的傳播率也比較高，因為孩子之間親密接觸容易傳染。

據長堤郵報(Long Beach Post)報導，自2月22日以來，該校已有130多名學生和教職員工生病。家長Lori Shepler表示，女兒3月3日開始出現症狀，兒子前幾天生病，她自己也在16日出現症狀。 Shepler認為，學校應該早點關閉，或許能避免這麼多人感染病毒。

洛縣亞凱迪亞(Arcadia)華人家長張女士聽聞此消息後陷入恐慌，她說前幾天才剛收到學校有關新冠疫情爆發三周年紀念日的郵件，慶幸人們終於度過難關，現在又爆發這種高傳染性病毒，擔心在小學讀書的孩子會不會被傳染。張女士指出，最近不少同學病假多日，但校方並沒有通報具體原因，「希望不是這個新病毒已在學校蔓延。」

卡弗小學校長Monica Manipon，曾在3月1日告訴家長，學校已採取適當措施控制這次疫情，長堤公共衛生部門也與工作人員密切合作，調查感染原因，以防止新的感染。但幾周後，學校最終還是宣布3月17日、20日、21日關閉三天，此舉表明此前試圖遏制疫情的努力均未成功。

該校在給家長的一封郵件中指出，衛生官員已確定，這段時間關閉學校是阻止這種常見病毒進一步傳播的最有效方法。校方同時指出，學生返校時將實施健康檢查程序。

衛生專家表示，諾羅病毒沒有特效治療方法，通常會在三天內痊癒，醫生建議患者多喝水，以彌補嘔吐和腹瀉造成的體液流失。南加傳染學專家黃重德指出，這種病一般小孩子比較容易傳染，小朋友在外面近距離接觸其他孩子，傳染病毒後帶回家又感染全家人。

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