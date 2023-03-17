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新能源車稅務補助 不一定7500元

記者趙健／洛杉磯市報導
受「2022年降低通膨法案」影響，今年對符合新能源汽車7500元全額稅收優惠的資格車款有了更嚴格要求。（Pixabay）
受「2022年降低通膨法案」影響，今年對符合新能源汽車7500元全額稅收優惠的資格車款有了更嚴格要求。（Pixabay）

「2022年降低通膨法案」出台，對聯邦政府之前頒布的「7500元新能源汽車補貼政策」也產生影響。鑑於當前仍有民眾尚未了解此項補貼政策的適用規則和細節，國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊（Susanne Guo）特別說明政策中一些重點的內容。

首先，新能源汽車稅務補貼是一種「不可退還的稅收抵免」（non-refundable tax credits）。而這種抵免方式的特點是，如果稅收抵免超過納稅人所欠的稅款，那麼超出部分的鋪貼不會退還給納稅人。也就是說，如果納稅人有5000美元的稅款需要繳納，但同時獲得了7500元的新能源汽車稅務務補貼，那麼他的應繳稅款將因此減少5000美元。不過，多出來的2500美元部分並不會被退還給納稅人。

郭珊珊表示，受「2022年降低通膨法案」(Inflation Reduction Act of 2022)影響，今年對符合新能源汽車7500元全額稅收優惠的資格車款有了更嚴格要求。而正是因為汽車的型號和售價一直變化，符合補貼要求的車型也無固定標準，導致很多民眾在相關問題上產生了困惑。

根據國稅局官網信息，符合新能源汽車稅收抵免條件的車輛需要滿足以下要求：車輛的零售價（MSRP）需為5萬5000元或以下，而電動卡車、廂型車和休旅車的的零售價需為8萬元或以下；車輛是由加州政府列出的合資格製造商製造；車輛必須在北美組裝，且其關鍵的電池材料來自美國，或與美國有自由貿易協定的國家。另外，規定中對汽車的重量、電池容量也有明確規定。

同時，新的細則中還規定自今年起，購買價格不超過25萬元的二手新能源汽車買主，也可享受到最高4000元或銷售價格30%的稅收抵扣額，以二者較低者為準。對於符合補貼資格的二手新能源汽車，目前也有了明確規定：被售出的二手車至少被使用過兩年，並且是第一次被出售才符合補貼資格。

郭珊珊提醒，國稅局官網上公開提供查詢符合資格的汽車製造商名單，但須注意該名單會不定時更新。

在對汽車買家的收入限制方面，新車買主若為夫妻共同申報，年收入限制為30萬元；家庭戶主年收入限制為22萬5000元；未婚人士年收入限制則為15萬元。二手車買主的收入限制則為年收入須低於15萬元（夫妻共同申報）、11萬2500元（家庭戶主）或7萬5000元（未婚申報者）。

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