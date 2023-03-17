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「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

SVB危機引華人恐慌…同家銀行存錢超過25萬元安全嗎？

記者邵敏／洛杉磯報導
陳馬鳳姬表示，開立不同所有權類型帳戶分散存款，可獲得額外保險保障。（華美銀行提供）
陳馬鳳姬表示，開立不同所有權類型帳戶分散存款，可獲得額外保險保障。（華美銀行提供）

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)、Signature Bank 短時間接連倒閉，引發加州華人普遍恐慌，聯邦存款保險公司（FDIC） 擔保的 5萬元條款具體如何解讀，同一家銀行存款超過25萬是否安全？針對這些疑問，華美銀行（East West Bank）資深執行總監陳馬鳳姬（Kitty Chen），解答了民眾關心的問題。

  問：假如客戶在一家銀行擁有多個帳戶，每個帳戶可擔保25萬元，還是多帳戶加起來合計25萬？  

答：華美銀行存款受FDIC擔保，FDIC 為存款人在每家受保銀行的每一個所有權類型的儲蓄帳戶，都提供最高25萬元的保險。如果一位客戶在同一銀行以個人名義開立多個儲蓄帳戶的話，保額最高為25萬元。

存款超過25萬元的客戶如果想要獲得額外的保險保障，則應通過開立不同所有權類型的帳戶來分散存款。除個人名下的儲蓄帳戶外，還可以與家人開立聯名帳戶，或與子女開立信託帳戶，通過增加帳戶的聯合所有人或受益人來獲得額外的 FDIC 保障。對於多人共同持有的帳戶，每位帳戶持有者都可獲得25萬元的保險保障。另外，透過單獨實體建立的信託帳戶、或與子女共同持有的聯名帳戶，還可獲得額外保險保障。  

若客戶希望全部存款都受到FDIC保障，可以選擇額外存款保險服務，華美銀行幫助客戶將存款分散存入不同銀行，這樣，每個帳戶都可獲得25萬元的保險保障，又為客戶避免與多家銀行合作和開戶的麻煩。

  問：民眾在一家銀行擁有超過25萬元的存款是否安全，是否應選擇多家銀行存款更妥當？

  答：存款放在銀行是否安全，不取決於數額，而是銀行實力。首先，最好選擇與一家資本雄厚、流動性強、盈利能力優秀且業務多元化的銀行合作；其次，這家銀行最好受 FDIC 保障。以矽谷銀行事件為例，FDIC 特別為該行所有存款提供全額保障，不讓儲戶承擔一點損失。所以，一定要選擇一家經營穩健且受FDIC保障的銀行。

  問：如何能獲得更多保險金？

  答：保額根據具體帳戶的所有權類別來定，FDIC 為不同帳戶所有權類別的存款單獨提供保險。只要客戶符合 FDIC 相關要求，那麼，該客戶的保險總額可能會超過25萬元。  就夫妻共同持有的聯名帳戶來講，通常情況下每人各獲得25萬元保障，也就是說兩人的聯名帳戶共50萬元，若帳戶設置得當，一家四口兩個大人兩個孩子的保額可以高達 200 萬元。

  若客戶對自己所持帳戶的受保額度有任何疑問，可以詳細諮詢銀行工作人員，也可以前往edie.fdic.gov使用計算器功能來計算帳戶的受保情況。

保險 矽谷銀行 儲蓄

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