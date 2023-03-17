FDIC擔保25萬元存款 股票、債券投資等帳戶不受保

FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。 （華美銀行提供）

矽谷銀行 倒閉事件引發民眾恐慌，根據聯邦保險 存款公司（FDIC）網站上的資訊，該機構為受保銀行存款人的每一個所有權類型的儲蓄 帳戶，提供最高25萬元的保險，但有些帳戶並不在受保範圍內，包括股票和債券投資帳戶等。

華美銀行資深執行總監陳馬鳳姬（Kitty Chen）接受本報採訪時指出，FDIC保險適用於大部分存款帳戶類別，包括最常見的支票帳戶、儲蓄帳戶、定存帳戶、貨幣市場存款帳戶，以及個人退休金帳戶 IRA 等。客戶無需單獨申請，一旦客戶在FDIC保險的銀行或金融機構開立合格帳戶，便會自動獲得相應的存款保險。

矽谷銀行、Signature Bank接連倒閉，對華資銀行是否帶來負面影響？陳馬鳳姬表示，華美銀行沒有出現因過度恐慌導致客戶臨時取款的現象。過去幾天，許多新老客戶諮詢開戶和儲蓄相關事宜，其中不乏之前資金存在矽谷銀行等金融機構的客戶。

陳馬鳳姬指出，華美銀行與矽谷銀行營運模式截然不同，沒有像矽谷銀行那樣專注於波動性較強的加密貨幣存款業務，以及高度依賴風險投資的初創公司，相反，華美銀行640億元資產分別用在各類貸款和存款業務上，避免集中風險。

同時，華美銀行沒有涉足加密貨幣產業。陳馬鳳姬表示，華美銀行儲蓄和貸款客戶多元化，存款帳戶非常多且分散，服務網絡和客戶遍布全球各行各業，所以不會因少數大客戶提取存款、或某個領域有問題出現危機。她列舉具體數據，表明華美銀行的實力，她指出，截至2022年12月31日，該行資產負債率不到1%，而大型銀行的中位數為16%，區域性和小型銀行的中位數則為8%。

矽谷銀行倒閉，引起人們對銀行存款的信任度，銀行監管機構日前宣布，矽谷銀行的儲戶可取回所有存款，包括不受保險保障的部分。陳馬鳳姬認為，在這起事件中，沒有任何個人或企業的存款蒙受損失，因此民眾沒有必要感到過度恐慌。同時，這次事件也使華美銀行更加堅定自己的商業模式，在高度重視風險管控的前提下，堅持為來自全球各行各業的個人、企業和商業客戶提供多元化的優質產品與服務。