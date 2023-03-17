我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

FDIC擔保25萬元存款 股票、債券投資等帳戶不受保

記者邵敏／洛杉磯報導
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。  （華美銀行提供）
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。  （華美銀行提供）

矽谷銀行倒閉事件引發民眾恐慌，根據聯邦保險存款公司（FDIC）網站上的資訊，該機構為受保銀行存款人的每一個所有權類型的儲蓄帳戶，提供最高25萬元的保險，但有些帳戶並不在受保範圍內，包括股票和債券投資帳戶等。

  華美銀行資深執行總監陳馬鳳姬（Kitty Chen）接受本報採訪時指出，FDIC保險適用於大部分存款帳戶類別，包括最常見的支票帳戶、儲蓄帳戶、定存帳戶、貨幣市場存款帳戶，以及個人退休金帳戶 IRA 等。客戶無需單獨申請，一旦客戶在FDIC保險的銀行或金融機構開立合格帳戶，便會自動獲得相應的存款保險。

  矽谷銀行、Signature Bank接連倒閉，對華資銀行是否帶來負面影響？陳馬鳳姬表示，華美銀行沒有出現因過度恐慌導致客戶臨時取款的現象。過去幾天，許多新老客戶諮詢開戶和儲蓄相關事宜，其中不乏之前資金存在矽谷銀行等金融機構的客戶。

陳馬鳳姬指出，華美銀行與矽谷銀行營運模式截然不同，沒有像矽谷銀行那樣專注於波動性較強的加密貨幣存款業務，以及高度依賴風險投資的初創公司，相反，華美銀行640億元資產分別用在各類貸款和存款業務上，避免集中風險。  

同時，華美銀行沒有涉足加密貨幣產業。陳馬鳳姬表示，華美銀行儲蓄和貸款客戶多元化，存款帳戶非常多且分散，服務網絡和客戶遍布全球各行各業，所以不會因少數大客戶提取存款、或某個領域有問題出現危機。她列舉具體數據，表明華美銀行的實力，她指出，截至2022年12月31日，該行資產負債率不到1%，而大型銀行的中位數為16%，區域性和小型銀行的中位數則為8%。  

矽谷銀行倒閉，引起人們對銀行存款的信任度，銀行監管機構日前宣布，矽谷銀行的儲戶可取回所有存款，包括不受保險保障的部分。陳馬鳳姬認為，在這起事件中，沒有任何個人或企業的存款蒙受損失，因此民眾沒有必要感到過度恐慌。同時，這次事件也使華美銀行更加堅定自己的商業模式，在高度重視風險管控的前提下，堅持為來自全球各行各業的個人、企業和商業客戶提供多元化的優質產品與服務。

矽谷銀行 保險 儲蓄

上一則

SVB危機引華人恐慌…同家銀行存錢超過25萬元安全嗎？

下一則

內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元

延伸閱讀

止血美國銀行爆雷潮 聯準會已融資120億應急

止血美國銀行爆雷潮 聯準會已融資120億應急
矽谷銀行倒閉 中國新創企業也拿不到錢

矽谷銀行倒閉 中國新創企業也拿不到錢
紓困SVB道德風險多糟？克魯曼：沒啥必要但無大患

紓困SVB道德風險多糟？克魯曼：沒啥必要但無大患
財長葉倫向國會保證 美國銀行體系依舊健全

財長葉倫向國會保證 美國銀行體系依舊健全
哪些帳戶有FDIC保險 哪些沒有…存款前先弄清楚

哪些帳戶有FDIC保險 哪些沒有…存款前先弄清楚
歐洲官員批美方「無能」、紓困SVB違反全球準則

歐洲官員批美方「無能」、紓困SVB違反全球準則

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒