洛杉磯多地 打破降雨紀錄

14日、15 日的暴風雨，導致人行道路面積水。（記者邵敏／攝影）

南加州 的大範圍降雨引發嚴重的洪水 ，也打破以往的降雨紀錄。 3月14日（周二），洛杉磯市中心的降雨量創下 3 月份有紀錄以來的第24高單日降雨量。

14日（周二）、15日（周三）連續兩日的暴風雨，打破洛杉磯地區幾十年的降雨紀錄，此次風暴由太平洋上空的大量濕氣推動，並以夜間傾盆大雨的形式降落。隔夜降雨導致多條道路發生洪水，司機被困水中。

14日洛杉磯國際機場 （LAX）的降雨量為1.97吋，是3月份有紀錄以來的第六高單日降雨量。洛市中心也創下降雨量紀錄，截至14日，洛市中心3月的總降雨量為3.15吋，遠高於2.23吋的平均值。

今年是洛市中心有紀錄以來第14個最潮濕的水年，總降雨量為23.99吋，加州大部分年降水量都發生在冬季，包括覆蓋內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）的積雪，也是該州的天然水庫。

根據國家氣象局天氣預報辦公室的數據，以下是洛杉磯部份地區這兩天的總降雨量，數據於15日凌晨4時更新。其中聖蓋博大壩（San Gabriel Dam）降雨量3.70吋，聖安妮塔大壩（Santa Anita Dam）3.19吋，波特牧場（Porter Ranch）3.14吋，莫里斯大壩（聖蓋博谷）（Morris Dam ，San Gabriel Valley) 2.97吋，洛杉磯國際機場2.73吋，洛杉磯市中心2.51吋，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）2.50吋，東巴沙迪那（East Pasadena）2.47吋，阿罕布拉（Alhambra）2.42吋，好萊塢水庫（Hollywood Reservoir）2.08吋。

由於15日繼續降雨，紀錄將會有更多更新。