詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

洛杉磯縣聖瑪利諾市居民,也是前加州副州長競選人Cole Harris,和華人女友Cindy陳(Cindy Chen)涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。(本報檔案照)

洛杉磯 縣聖瑪利諾市涉嫌詐騙政府疫情救濟金的被告Cindy陳(Meila Chen, Ying Chen),近日要求回中國探親申請被拒,該案洛杉磯聯邦法庭訂16日開庭。

聖瑪利諾市前加州副州長競選人Cole Matthew Harris,和其華人女友Cindy陳(Cindy Chen,之前稱太太,執法機構後改稱兩人關係為男女朋友)今年2月被捕。根據加州中區聯邦檢察長辦公室起訴書,兩人被控串謀向聯邦政府提供虛假文件(conspiracy to make false statements to a government agency),欺領疫情「薪資保護計畫貸款」(Paycheck Protection Program,簡稱PPP貸款)。被告還有另外兩人。

Cindy陳2月27日向加州聯邦中區法庭提出一份申請書,申請變更其審前釋放條件,希望法官在預審聽證前允許她出國旅行,前往中國大陸看望其病情嚴重的姐姐。Cindy陳向法庭表示,她的姐姐生命垂危,而且因為自己生意的原因,需要回中國,希望得到法庭批准,預計3月10日前往中國,3月24日回美。

Cindy陳2月7日因為涉嫌非法共謀欺騙聯邦政府被捕,稍後以其房產抵押交保釋放。陳向法庭的申請書表示,她居住在中國的姐姐身體狀況非常不好,危在旦夕,她的姐姐2月26日心臟病發作,目前成植物人,她從親戚中知道她的姐姐將不久於人世,所以希望回中國看望她的姐姐,這可能將是最後一次見到姐姐。

此外,申請書表示,Cindy陳和被告Cole Harris在中國有很大生意,目前這些生意需要她親自前往處理,陳和中國的銀行預先安排了會面,一些兩人擁有的生意也需要她前往中國親自簽名,不能遠程簽署。Cindy陳的申請書稱,由於執法部門調查,她的護照已在2022年10月25被沒收,所以她的旅行計劃已被迫多次推遲,她現在無法旅行,這可能會嚴重損害她的商業利益,同時給她和她的家庭帶來經濟困難。

Cindy陳的申請書同時表示,已用房產抵押,遵守法庭規定不成問題,還有兩個年幼的孩子,分別為八歲和13歲,他們將會在她前往中國期間繼續留在洛杉磯,她只是想前往中國完成生意簽字和看望姐姐。

負責本案的兩名聯邦檢察官 ,3月4日向法庭提出回應,要求法庭否決向Cindy陳發回護照及出國旅行申請,不能給其國際旅行的資格,因為美國和她所計劃前往的國家沒有引渡條約。

兩名聯邦檢察官表示,在目前的情況下,Cindy陳不應該被允許國際旅行,原因有三點。首先,被告沒有提供任何可以佐證她需要前往中國的證據。被告說她姐姐目前生命垂危,而且她的生意需要她親自前往簽字。然而,她甚至沒有提供兩方面申請中任何一方的支持證據,她只是希望法庭能夠根據她的口頭申請,就批准她前往一個與美國沒有引渡條約的國家。檢察官進一步指出,目前被告面對的是一個以虛假的財政文件和稅務文件,欺詐和偷盜數百萬元新冠疫情救濟款的複雜犯罪案,被告無法要求法庭「相信我(Trust me)」。

檢察官要求法庭拒絕Cindy陳前往中國的第二個理由,是她稱她的男朋友(檢察官向法庭陳述Cole Matthew Harris為男朋友,而非丈夫)和孩子會留在洛杉磯,沒有說服力。她的男朋友、同是被告的Cole Harris,在其被捕的前兩天,已提出返還其孩子的護照並獲得返還,這意味著一旦Cindy陳獲得護照,她隨時可能帶孩子一同前往中國,她同時可以不知會美國當局而前往中國,逃避出庭。

第三,檢察官指出,被告陳述說她完全遵守預審聽證前所有的義務,也沒有説服力。檢察官說,被告在審前聽證不到一個月下獲得交保釋放的寬大處理,是考慮到這樣她可以照顧她的兩個年幼孩子,但她申請出國旅行,並不符合照顧孩子的初衷。

檢察官並說,Cindy陳之前出現的幾次所謂的醫療緊急狀況,都有企圖妨礙司法公正和執法之嫌,被告最初曾經阻止持有法庭搜查令的執法人員進入其住宅搜查,當執法人員進入其住宅後,執法人員明確告訴她將會搜查什麼,其中包括她的手機 。當時聯邦探員非常清楚地告訴她,絕對不允許拿回、甚至接觸她已被收繳的手機,但被告說她身體嚴重不適,抽筋,要使用廁所,同時偷走了探員們已繳獲的手機。最後執法人員在她的汽車内找到她,她拒絕打開車窗,甚至移動汽車襲擊一名探員(move her car in a manner that struck one of the agents)。探員們最後命令她交出電話,她說「沒什麼大不了(it's no a big deal)」。