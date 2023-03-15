拜登發言 特別感謝「奪槍英雄」蔡班達

拜登總統在3月14日位於蒙特利公園市的發言中，特別感謝蔡班達。（記者朱敏梓／攝影）

拜登 總統3月14日訪問蒙特利公園市 ，華裔「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）出現在接機的隊伍中，並和拜登總統一同前往蒙特利公園市，拜登總統在發言中特別提到蔡班達，對他的英勇行為再次表示感謝和讚賞。

拜登乘坐的空軍一號（Air Force）於14日中午12點28分降落在洛杉磯國際機場 ，地方上的民選代表到場迎接拜登，包括洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）、洛杉磯縣縣政委員會主席韓珍妮(Janice Hahn) ，此外還有一個特別的身影，他就是在阿罕布拉市來來舞廳與兇嫌搏鬥，奪下武器從而避免另一起大屠殺的「奪槍英雄」蔡班達 。

蔡班達和總統拜登一同前往蒙市的西聖谷男女童軍俱樂部（The Boys & Girls Club of West San Gabriel Valley）。拜登在發言中還對蔡班達再次表達了讚揚和感謝，他說，「我們在蔡班達身上看到了這種力量，他在機場接我，吉兒和我已經認識了他。 在舞星發生暴亂後20分鐘，蔡班達看到同一名槍手走進兩英里外他家的舞蹈工作室，用槍指著他。 剎那間，他鼓起勇氣，一把奪走了半自動槍。蔡班達拯救了生命，他保護了社區。」