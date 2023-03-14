華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

來自中國北方城市的章姓女子，2022年下半年帶孩子來洛杉磯 治病，不到半個月就遭遇「殺豬盤」網上投資 騙局，損失1萬美元。章女士表示，曾到洛杉磯縣警局工業市分局報警，但警方也沒有辦法追回損失。她認為，來美前，一位在美友人將美國生活安全環境說得很好，讓她深信無疑。遭遇此次網路詐騙，令她警醒，在美國什麼事情都可以發生。她說這次遭遇她不敢告訴中國親友，一旦親友們知道，會責怪她，更會笑她太大意。

章女士說，她在中國多年從事私營經濟。由於孩子突然罹患一種罕見疾病，在當地一直無法醫治，她和家人們心急如焚，經過多方了解，知道洛杉磯有一家醫院可以得到很好的治療，因已有多年臨床經驗。於是她在2022年9月間，急急帶著孩子來到洛杉磯，在友人幫助下租住月租2000多元的民宿並聯繫醫院治療。友人很熱情，也對她說了當地生活環境如何安全，每個人都很友善，很難遇到壞人，所以她心裡很放心，就希望能安心在洛杉磯住一段時間，治好孩子的病。

不過，事情與章女士所聽到的恰恰相反。她說，來到洛杉磯月餘，她在網上遇到一位男士，雙方聊得很投機。對方自稱從事金融業務，是成功的融資 專家，來自上海擁有家族財團背景。由於雙方個人經歷有相似之處，令章女士也很信任對方。這位男子也表示自己有強大財團背景，能及時掌握金融內部消息，所以一直在投資行業做得很成功。

同時對方慫恿章女士做一些投資，確保穩賺不賠。章女士很心動，認為遇到能讓自己賺錢的朋友真是很幸運，於是表示可以先少投資一點，如果真如這位「金融專家」所說能賺到一些，下一步再多投資。「金融專家」就這樣一步一步將章女士引入欺詐陷阱。

章女士表示，她與「金融專家」在網上認識不久，就已經對他深信不疑，決定投資。她說，她決定投資還有另一個原因，就是很信任美國政府。來美國前她聽了在美生活近八年的友人說：美國政府很保護人民，即使你的錢在美國當地銀行被壞人轉走，政府和警察也能通過各種方式幫助追回來。她說，這句話她印象非常深刻。

她說，「金融專家」讓她下載一個手機App，說是一個投資網站。按照網站上給出的投資步驟，設立投資帳戶，依據投資要求轉過去1萬元。金融專家還表示，會即時提供章女士投資行情，很快會獲利翻倍，但始終也沒有提供這方面的金融資訊。令章女士意外的是，她將錢轉過去後，就再無法與投資網站客服人員聯絡，她再查銀行帳戶，1萬元已經被轉走。她向「金融專家」詢問，對方始終未得到明確答覆，還「推三推四」以各種理由搪塞。

此時，章女士覺得受騙了，她很心急，還到工業市分局報警，但一位執勤華裔警員告訴她，這樣的網路騙局發生多次，部分受騙者也都前來報警，被轉走的錢多半是無法追回來。

截至3月7日，章女士說，被轉走的錢一直杳無音訊，她被迫放棄努力去追回，對於自己網上交友不謹慎很是後悔，認為到美國後多了一個教訓，提及她在中國從商多年，一直很小心也從來沒有受騙經歷，沒想到在美國不久，就在網上被騙，雖然錢不是太多，也是「吃一塹長一智」。至於那位「金融專家」現在還與章女士保持聯絡，因為是在網上認識的，也不在美國居住，章女士根本無法「抓」到他。